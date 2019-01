I Giovani di Assolombarda premiano Alessandra Guffanti per la Sezione Pmi

E’ stato assegnato ad Alessandra Guffanti il premio promosso dal Gruppo Giovani imprenditori di Assolombarda per la sezione “Pmi al Femminile”. La giuria l’ha premiata per “l’eccezionale attenzione profusa nello sviluppo e nella crescita delle risorse umane, in gran parte costituito da giovani donne, all’interno della propria azienda”. Quarantuno anni, laureata in Diritto, appassionata imprenditrice nel campo della moda, la Guffanti (nella foto) opera nel settore da più di vent’anni guidando la direzione commerciale, internazionalizzazione e marketing dell'azienda creata dal padre Gianfranco. Già presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Sistema Moda Italia, guida la divisione commerciale, internazionalizzazione e marketing di Guffanti Concept, la piattaforma strategica per la distribuzione del fashion capace di supportare i brand della moda donna, sposa e bambino nella fase di produzione, comunicazione e crescita nei mercati in Italia e all’estero. Con più di 10 milioni di euro di fatturato generato nel 2018 e più di 17 milioni di giro di affari, con incidenza estero superiore al 40%, l’azienda -grazie anche ad un team multiculturale di più di persone tra italiani, russi, cinesi, coreani e arabi- è stata capace di innovare il mondo della distribuzione internazionale del fashion collocandosi come partner strategico delle aziende a monte e non a valle delle scelte. Lo showroom, fondato a Milano nel 1989, ha come principali mercati di distribuzione di brand italiani e internazionali: Italia, ex Urss, Great China, Corea e Middle East.