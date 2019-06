I giovani hanno paura delle donne. Le nuove modalità di seduzione? Via social

I giovani? Sono sempre più spaventati dalle donne.

Il trend è confermato da un numero crescente di statistiche, che evidenziano anche come il cambio di paradigma si ripercuota soprattutto nell’ambito della seduzione.

Cambiano i tempi e cambiano le dinamiche; l’approccio dal vivo è una consuetudine ogni giorno meno praticata, e i ragazzi preferiscono affidare le proprie speranze di conquista alla tecnologia.

Se nella migliore delle ipotesi si ha il coraggio di richiedere il numero telefonico per ricondurre la conversazione alla sfera virtuale, universalmente ritenuta più rassicurante dalle nuove generazioni, nella maggioranza dei casi si preferisce tuttavia ricorrere direttamente a siti d’incontri e applicazioni specializzate.

Si stima, infatti, che quasi il 90% degli incontri sessuali in tutto il mondo avvenga attraverso app come Tinder, Happn e Lovoo, solo per citare le più utilizzate.

Cifre simili riguardano i rapporti amorosi e sentimentali.

Il principale sito di casual dating in Europa, C-date, ha analizzato le abitudini dei propri utenti intervistati scoprendo che 6 relazioni stabili su 10 nascono grazie ad una conoscenza reciproca sviluppata online.

Ma uno swipe non sempre si rivela sufficiente per fare colpo e garantirsi un appuntamento.

Le nuove modalità di seduzione hanno reso fondamentale la conoscenza dei linguaggi specifici dei mezzi di comunicazione, ma richiedono al contempo la capacità di sviluppare metodi e tecniche per passare dall’online all’offline, vale a dire la vita reale.

Ed è proprio qui che si può maggiormente toccare con mano il cambiamento.

I dati sono confermati anche da SeduzioneAttrazione (www.seduzioneattrazione.com), il più grande portale italiano attivo ad insegnare tecniche di conquista attraverso migliaia di video gratuiti e corsi a pagamento per approfondire, in maniera precisa e metodica, le modalità con le quali affrontare ogni singolo step.

Il sito, che ha 10 anni di attività alle spalle e numeri importanti (264mila visitatori unici mensili, 34mila iscritti al canale Youtube, grande interazione del pubblico tramite commenti e domande, e oltre 44mila abbonati che ricevono le newsletter con consigli e materiale pronto per essere messo in pratica), ha verificato come i new media abbiano rivoluzionato i meccanismi della seduzione rendendo però sempre più impellente un ritorno alle origini.

Tra le domande più frequenti, infatti, spiccano richieste di consigli per affrontare un approccio personale e risultare vincenti, anche e soprattutto a telefono spento.