Ikea, altro che arredamento low cost. I mobili vintage valgono oro

Mobili iconici, collaborazioni con i grandi nomi del design, edizioni limitate. Oggi i mobili del gigante svedese di arredamento sono ricercatissimi dalle case d'asta di tutto il mondo

Ingvar Kamprad, fondatore del marchio Ikea, è morto sabato 27 gennaio 2018 lasciandosi alle spalle un vero e proprio impero dell'arredamento low cost. Quando fu fondato nel 1943, Ikea era solo in Svezia. I suoi mobili venivano prodotti secondo standard elevati, con materiali di qualità. Oggi questi stessi pezzi sono diventati l'oggetto del desiderio per molti collezionisti: in particolare, negli ultimi anni, alcuni pezzi prodotti tra gli anni '70 e gli anni '90 hanno aste infiammate. Lo spiega il sito di aste Barnebys al quotidiano Le Figaro, elencando i mobili Ikea più ambiti. Sorprendentemente proprio i pezzi che furono un flop quando vennero immessi sul mercato oggi valgono "oro".