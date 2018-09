Ikea e la Milano Fashion Week: "Crea il tuo outfit". L'abito? E' una tenda

"Avant-garde fashion. Per la vita di tutti i giorni. EGGEGRUND: tenda doccia, blu verde. Euro 3,95". Così Ikea ha partecipato a suo modo alla Milano Fashion Week. Nella foto su Intagram si vede una modella che indossa un abito creato con la tende Ikea, ma che sembra un vero modello di alta moda. E il post spiega: "È iniziata la Milano Fashion Week! Crea il tuo outfit con EGGEGRUND… non dovrai aspettare l’anno prossimo per indossarlo!". Un riferimento al fatto che le collezioni che si vedono in passerella poi arrivano sul mercato 12 mesi dopo... Una pubblicità che molti utenti definiscono geniale e che è diventata subito viral.