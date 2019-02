Ikea offrirà mobili a noleggio. Dalle cucine all'arredo ufficio

Svolta Ikea. Il colosso svedese dell’arredamento allarga i confini del proprio business dall'acquisto al noleggio di mobili, come riporta il Financial Times. L’esperimento dei mobili "in affitto" parte in Svizzera per poi allargarsi ad altri mercati. “Lavoreremo con i nostri partner in modo da facilitare il noleggio. Una volta terminato il periodo di noleggio, i mobili vengono restituiti. Invece di buttarli via li rimettiamo a nuovo e potremmo venderli, allungando cosi’ il ciclo di vita dei prodotti”, ha detto Torbjorn Loof, a.d. di Inter Ikea, la società a cui fa capo il marchio Ikea, in un’intervista. Ikea si augura di poter arrivare a un modello ad "abbonamenti" per diversi tipi di arredamento. I primi passi potrebbero esser fatti con il mobilio da ufficio, ma anche le cucine sono una categoria citata come possibilmente interessante.