Il 4 luglio in stile Trump con aerei e carri armati sulle note di Star Wars

"Sarà uno spettacolo indimenticabile", ha assicurato il presidente Donald Trump alla vigilia delle celebrazioni per il 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana, che ha voluto in stile festa Bastiglia alla quale ha assistito con il presidente francese Emmanuel Macron rimanendone stregato. Due enormi carri armati Adams da 70 tonnellate, fatti arrivare in treno dalla base di Fort Stewart, in Georgia, sono stati sistemati davanti al Lincoln Memorial di Washington dove, rompendo con la tradizione, il comandante in capo farà il suo personale "Tributo all'America", circondato da migliaia di uomini in divisa. Saranno suonati gli inni di ciascun corpo delle forze armate mentre nei cieli sfrecceranno i Blue Angels (la squadra acrobatica della marina) e perfino l'Air Force One, l'aereo presidenziale. Vicino al podio dove parlerà Trump è stata allestita la sezione per gli invitati vip, soprattutto esponenti del partito repubblicano e simpatizzanti.

E se Trump l'ha definita "una celebrazione dell'America", i critici lo accusano di strumentalizzare politicamente le forze armate. "I militari non possono partecipare a campagne politiche", ha osservato Jordan Libowitz, dell'organizzazione non governativa Citizen for Responsibility and Ethics a Washington. "Se si trovassero vicino a lui durante un discorso politico mentre indossano l'uniforme, rappresentando le forze armate - ha avvertito - questo potrebbe rappresentare un problema".

Con il presidente ci saranno il capo del Pentagono ad interim Mark Esper e il capo di stato maggiore congiunto Joseph Dunford, l'ufficiale di rango più elevato delle forze armate statunitensi. Alla vigilia, mentre fervevano i preparativi per il podio dal quale Trump si rivolgerà alla nazione, i tecnici del suono hanno anticipato alcuni motivi della colonna sonora, da "Star Wars" a Bohemian Rhapsody", da "Hail to the Chief" a "God Bless the Usa". Tradizionalmente, le celebrazioni per il 4 luglio non prevedono l'intervento del presidente ma solo una parata lungo il National Mall, un concerto di fronte a Capitol Hill e fuochi d'artificio accompagnati dalla National Symphony che si svolgeranno regolarmente.