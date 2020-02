Il Big Mac sposa la Nutella. Ecco il nuovo panino McDonald's - Ferrero

Pane e Nutella, un classico della merenda casalinga ora si potrà consumare anche fuori casa. McDonald's Italia e Ferrero infatti hanno stretto una partnership per portare in tutti i ristoranti italiani della catena il McCrunchy Bread con Nutella, un panino tostato farcito con la celebre crema spalmabile.

Ne abbiamo parlato a Milano con l'amministratore delegato di McDonald's, Mario Federico, in occasione dell'anteprima organizzata in quattro città italiane: "Abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto 12 mesi fa insieme alle nostre due aziende ed è qualcosa che i consumatori ci hanno chiesto, ci mancava questo prodotto alla colazione e alla merenda. E' un prodotto molto semplice che arriverà in tutti i ristoranti italiani dal 12 febbraio ma anche oggi per farlo assaggiare in 4 città italiane, Milano, Roma, Napoli e Bari. Ed è un semplice pane tostato di McDonald's con due spruzzi di Nutella".

La scelta della data per l'anteprima non è casuale. Quale miglior occasione del World Nutella day, infatti, per far assaggiare, gratuitamente, il nuovo panino farcito. Una tentazione a cui golosi e non non hanno saputo rinunciare, come ci hanno raccontato i primi milanesi che hanno avuto la possibilità di provarlo:"Sapevo che c'era il McCruncy e volevo provarlo", "Volevo provare questo panino, so che era gratis e volevo provarlo", "C'è questo panino e non ce lo perdiamo, forse è anche meglio perchè è caldo", "E' uguale al panino che faccio a casa però per mangiare fuori con gli amici è buono", "Sono qui per mangiare il panino ovviamente era buonissimo, davvero", "L'ho assaggiato, è come farsi pane e nutella a casa ma più buono perchè è caldo".Il McCrunchy bread con Nutella sarà proposto in tutti i 600 ristoranti della catena di fast food che ogni giorno servono circa un milione di clienti lungo lo Stivale, come racconta l'approfondimento di AskaNews.

Per lui ci sono già ambiziosi traguardi da tagliare: "Questo prodotto arricchirà il nostro menù in maniera permanente. Noi abbiamo una stima di ben più 6 milioni di panini in un anno. Partiamo il 12 ma la grande festa sarà il 14 giorno di san Valentino dove offriremo il panino ad un prezzo speciale e dalle tre del pomeriggio lo offriremo gratis a tutte le coppie che verranno a visitare i McDonald's d'Italia".

L'Italia è il primo Paese dove questa partnership verrà testata. Ma non è escluso che il panino possa entrare stabilmente nel menù degli altri McDonald's sparsi per il mondo: "Il progetto è nato in Italia siamo il primo paese al mondo. Penso che per poterlo esportare all'estero ci sia bisogno di creare un business case: vogliamo vedere quanti ne vendiamo e come rispondono i consumatori. Ho altri colleghi che bussano già alla porta ma lo voglio fare in un modo razionale dandogli anche dei numeri".Intanto solo nella prima ora di distribuzione a Milano sono stati serviti 1.000 panini, 600 a Roma, 500 a Napoli e 400 a Bari.