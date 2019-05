Kate Middleton, William la ignora: 'trattata come una serva'-Royal Family news

Il dramma di Kate Middleton: William la ignora

Non è la prima volta che circolano rumors su un rapporto non idialliaco tra Kate Middleton e William. Se fino a qualche mese fa erano insistenti le voci in merito ad una presunta rottura tra i Duchi di Cambridge, ora le voci che circolano sono forse più pesanti. William la ignorerebbe e la tratterebbe come un’inserviente.

Kate Middleton e William: coppia da favola, ma è solo apparenza?-Royal Family news

Impeccabili nel look, rigidamente rispettosi dei protocolli reali, genitori modello, Kate e William sembrano nascondere, dietro a questa apparente perfezione, diversi problemi di coppia.

Il loro matrimonio ha attraversato vari momenti di crisi, come riportano lo scrittore Andrew Morton nel libro “William and Catherine” e la rivista Gala. Nonostante i continui alti e bassi, le insistenti voci su un presunto tradimento da parte di William e le espressioni scure con cui spesso viene immortalata la Duchessa di Cambridge, i due continuano a mostrarsi in pubblico insieme ai loro tre figli, George, Charlotte ed il piccolo Louis.

Erano in molti a non credere nella loro storia e sono i tanti a ritenere che, dietro alla facciata di coppia da favola, i rapporti non siano sereni.

Kate Middleton: ‘trattata’ come un’inserviente da William e ignorata-Royal Family news

Morton ha rivelato alcuni dettagli molto particolari della vita di Kate Middleton, facendo apparire la Duchessa come una moglie non completamente felice.

“Molte volte Kate si è sentita trattata come un’inserviente, più che come una fidanzata o una moglie”.

Dal libro emergerebbe inoltre un’immagine poco affettuosa di William. La cognata di Meghan Markle si sentirebbe poco considerata dal marito, soprattutto in presenza di altri.