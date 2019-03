Il gattino che “litiga” per il biberon e il cucciolo verde: campioni di clic



Ci sono storie che sono passate alla storia quanto a condivisioni e like. Il gattino che non vuole condividere il biberon ha fatto incetta di visualizzazioni. Ma non solo. Ricordate il cucciolo tutto verde che qualche tempo fa ha conquistato Internet? Le sue foto stanno ancora facendo il giro del web.



Persino Elaine Cooper, proprietaria di mamma-cane Milly, era rimasta sorpresa vedendo che una cucciolotta appena nata aveva il colore dell'incredibile Hulk. La piccola ribattezzata Fifi, da Fiona di Shrek, era stata colorata da un pigmento biliare presente nella placenta, la biliverdina, che può creare questo effetto.