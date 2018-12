Il Gourmet si tinge di rosa e in Esselunga è già Ruby-mania

Novità d’autunno Cioccolato Gourmet, il nuovo marchio di cioccolateria artigianale dei fratelli Alemagna, è la tavoletta in cioccolato rosa Ruby, in edizione limitata e numerata in vendita esclusiva da Esselunga.

Il cioccolato rosa è un dono di madre natura che sorprende e incanta: ottenuto dalla fava di cacao Ruby, senza l’aggiunta di coloranti e aromi, presenta una colorazione completamente nuova e un’esperienza di gusto inedita. Il colore unico ed il sapore intenso e fruttato, con note fresche e acidule, creano un connubio perfetto con il frutto della passione e il melograno , i gusti proposti da Cioccolato Gourmet.

In pieno stile Cioccolato Gourmet -caratterizzato da abbinamenti insoliti che generano contrasti sensoriali sempre differenti e sorprendenti- le tavolette in cioccolato rosa Ruby appena dopo il lancio in Esselunga hanno generato innumerevoli commenti e richieste di informazione sulle pagine social e nei punti vendita, tanto da poter quasi parlare di Ruby-mania.