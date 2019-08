Il gusto di un ricordo, il leitmotiv di Chin8Neri al Festival di Giffoni

Dal sapore unico delle bevande al packaging dei prodotti, dallo spot pubblicitario di Carosello fino ad arrivare all’Instant Print, è stato il “Gusto di un Ricordo” il leitmotiv che ha caratterizzato la presenza di Chin8Neri nel corso delle ultime tre edizioni del Giffoni Film Festival, durante le quali il brand, tra i main partner dell’evento, è entrato in contatto con migliaia di persone. Una performance che Chinotto Neri ha condiviso con Pepsi e Lay’s, i due brand internazionali commercializzati da Ibg spa, azienda campana leader nel settore food & beverage, presieduta da Rosario Caputo. Durante le ultime tre edizioni del festival sono state distribuite oltre diecimila bevande nella Lounge della Multimedia Valley: talent, rappresentanti delle delegazioni, critici, ospiti istituzionali, giornalisti e addetti ai lavori sono stati sempre coccolati con una pausa fresca, frizzante e rilassante.

Tra i numerosi fans del brand incontrati nel corso di questo triennio, ricordiamo: i registi Ferzan Ozpetek, Marco Ponti, Duccio Forzano e Cosimo Terlizzi, Giovanni Veronesi e Alessandro D’Alatri, gli attori Max Giusti, Paolo Ruffini, Pio Stellaccio, Giuseppe Zeno, Cristiana Capotondi, Carolina Crescentini, Jasmine Trinca, Claudio Di Biagio, Rocio Munoz Morales, Brando De Sica, Cristiano Caccamo, Francesco Scianna, Luigi Catani, Andrea Arcangeli, Simona Cavallari, Maccio Capatonda, Ludovica Coscione, Ilenia Pastorelli, Sarah Felberbaum, Lucia Ocone, Paolo Conticini Eleonora Gaggero, Elisa Visari, Jenny De Nucci, Giacomo Mazzariol, il giornalista Gianni Ippoliti, The Jackal, i protagonisti di Casa Surace, il duo comico ISoldiSpicci, lo scrittore Guido Sgardoli; l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete; nonché il direttore artistico del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi. Nel sorseggiare una bevanda Neri tra Chin8, Aranciosa e Limoncedro, molti tra loro hanno raccontato un aneddoto personale per la Galleria del Brand “Il gusto di un ricordo”.

I giffoners, i giurati scelti per questa 49^ edizione, hanno potuto trasferire le proprie foto ed emozioni sul Diario di un Ricordo a loro dedicato. Sono state migliaia le foto condivise sui social con gli hashtag #Chin8Neri e #Giffoni2019, stampate e donate ai giffoners all’interno della Cittadella del Cinema. Tantissimi ragazzi hanno fatto la fila per portarsi a casa le immagini dei momenti più belli stampate su carta fotografica, rendendo per sempre tangibili le emozioni vissute durante un evento che ogni anno si trasforma in una finestra, sempre più grande, sul mondo.