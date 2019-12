Il mondo dell'hotellerie italiana si ritrova a Napoli a "HospitalitySud"

Tutto quanto ruota attorno al mondo dell’hotellerie italiana si ritrova alla terza edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture e ai servizi per l’alberghiero e l’extralberghiero che si svolgerà nei giorni di martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2020 a Napoli, presso la locale stazione marittima. La Campania con il suo capoluogo e il Sud Italia sono protagoniste per l’attuale crescita record dell’industria turistica, che si riflette nella maggiore richiesta di forniture e servizi da parte del mondo dell’ospitalità. HospitalitySud, ideato e organizzato dalla Leader srl, infatti, è l’unico appuntamento del Sud per gli operatori del mondo Ho.Re.Ca., in particolare: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, ostelli, terme.

Gli addetti ai lavori potranno visitare gratuitamente il salone espositivo per incontrare le aziende e partecipare ai seminari di aggiornamento e di formazione e agli incontri professionali su tematiche di interesse.

Le aziende rispondono ai seguenti settori merceologici: abbigliamento professionale; articoli cortesia, lavanderia, biancheria e accessori da tavola, da letto, per bagno; branding, brand reputation, customer relationship, marketing, comunicazione; certificazioni, consulenza strategica, formazione, offerte di lavoro; design e complementi d’arredo per interno ed esterno; elettrodomestici, elettronica di consumo e climatizzazione; food & beverage per il Breakfast; gestori telefonici, telefonia fissa e mobile, impianti audiovisivi e wifi ; materiali per l’edilizia (ceramica, sanitari, vetro); OLTA On Line Travel Agencies e Metamotori; piattaforme integrate con booking engine e CRO Central Reservation Office, revenue management; progettazione e realizzazione interni, riqualificazioni; servizi energetici, sistemi antincendio; servizi finanziari (assicurazioni, banche, circuiti di carte di credito); social media; tecnologie hardware e software di gestione; web advertising, web marketing, web design.

HospitalitySud è patrocinato da Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Federalberghi Napoli, si svolge in collaborazione con ADA Associazione Direttori Albergo, oltre ad essere evento ufficiale dell’ EHMA European Hotel Managers Association.

Con la prestigiosa offerta espositiva e il ricco programma di seminari di aggiornamento e di formazione e incontri professionali gratuiti a cura di esperti del settore (anche gli Ordini professionali di Architetti, Commercialisti, Ingegneri di Napoli e l’Ordine dei Giornalisti della Campania saranno protagonisti con i lori associati che acquisiranno crediti formativi), HospitalitySud è il principale riferimento per tutti gli operatori dell’ospitalità del Sud Italia.