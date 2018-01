Il Nauticsud punta sul mercato estero

La nautica italiana riparte da Napoli e punta a rafforzare i segni di crescita registrati nel 2017. Riparte con la 45ma edizione del Nauticsud che si svolgerà dal 10 al 18 febbraio nei padiglioni della Mostra d’Oltremare. Organizzata dall’ente espositivo in collaborazione con l’Associazione nautica regionale campana, presenterà in esposizione oltre 200 aziende produttrici e distributrici, con oltre 800 barche presenti, ma anche molte imprese che offrono servizi alla filiera della nautica. Molte le novità in questa edizione, dalle imbarcazioni yacht, gozzi e gommoni presentate in anteprima, ai motori innovativi, ma anche un fitto calendario di convegni legati al mondo della nautica che illustreranno le novità tecniche ed amministrative del diportismo in Italia. Altra novità è il ritorno di aziende come Apreamare, fiore all’occhiello della cantieristica nautica campana appena premiato al salone di Dussendorf per il suo Gozzo proclamato European Power Boat of the Year (una sorta di Oscar della nautica) e ancora dei cantieri Azimut, Fiart, Salpa, Rizzardi, Rioyacht, Chris Craft e Aironmarine di Paolo Molinari. Nel mondo dei gommoni saranno presenti tra gli altri i cantieri Pirelli, Sacks, Italiamarine ed Oromarine che presenteranno novità in anteprima mondiale. Per nove giorni, pertanto, l’esposizione nautica di Napoli diventerà il punto di riferimento di diportisti, amanti del mare e sede anche di confronto sui punti fiscali e commerciali della nautica italiana, un comparto in ripresa negli ultimi anni. Secondo un’indagine dell’Ufficio studi di Ucina Confindustria Nautica emerge infatti un netto incremento del fatturato delle aziende di settore: il 69% delle società interessate dichiara una forte crescita degli ordini ricevuti. Tra i più soddisfatti, il 38% conferma un incremento del 10% di fatturato, il 26% segnala un aumento tra il 10 e il 20% e, infine, il 5% delle società intervistate si spinge oltre il 20% di fatturato in più del 2017, quando il settore nautico ha registrato un business di 3,4 miliardi di euro con il 18,6% in più rispetto all’anno prima. Crescono anche il Pil della nautica con un +1,9% ed il mercato interno con un 21,8% in più per un totale di 1,1 miliardi di euro. Positivi, sulla scia degli anni passati, anche i dati sull’export grazie all’eccellenza della produzione italiana, riconosciuta in tutto il mondo. La filiera può contare anche sul nuovo Codice della nautica da diporto, uno strumento moderno che semplifica gli adempimenti a carico dell’utenza, sostiene lo sviluppo della cantieristica e del refitting, chiarisce alcuni aspetti del leasing, prevede vantaggi fiscali per i possessori di grandi barche. Un provvedimento che, secondo i costruttori di barche, rende l’Italia competitiva rispetto agli altri Paesi europei e del Mediterraneo. Il Nauticsud accenderà i riflettori anche sui cambiamenti in corso nel settore, sui provvedimenti legislativi e sulle variazioni del mercato in termini commerciali, puntando a rilanciare il diporto con una visione più ampia.