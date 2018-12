Il New York Times: Roma in rovina. Rischia di diventare una discarica

Il New York Times si è occupato del problema della spazzatura a Roma con l'aiuto della guida Massimiliano Tonelli, fondatore del blog "Roma fa schifo" . "E' una città in rovina. Molti temono che corra il rischio di diventare una discarica", si legge sul sito del quotidiano statunitense. "Roma riesce a sopraffare i sensi, non solo con la sua bellezza, ma anche con gli odori che arrivano dai cassonetti", conclude l'articolo.

"Rome in ruins", "Roma in rovina", si intitola così l'articolo pubblicato sul Nyt e firmato dal corrispondente dall'Italia Jason Horowitz. Il giornalista ripercorre il centro della città: dalla stazione Termini fino al Colosseo, facendo slalom tra buche, macchine pacheggiate in doppia fila, immondizia, erbacce. Horowitz ricorda i pedoni uccisi dagli autobus, le proteste che paralizzano la città, gli alberi caduti, le metropolitane chiuse.

"Amo Roma...ed è soltanto per questo che lo dico. Di chiunque sia la colpa, l'affascinante stanchezza per il mondo di Roma ha ceduto il passo a un cinismo di proporzioni epidemiche. La travolgente reazione dei romani al degrado è di condividere memes sui social network. Gli amici si scambiano foto non dei loro bambini ma dei mucchi di immondizia che crescono sui loro marciapiedi". Il gironalista nota però anche dei "segnali di ripresa nelle crepe del degrado" come la manifestazione "Roma dice basta" e i cittadini volontari che ripuliscono la città. Ma "Roma, mi sembra non sarà ricostruita in un giorno", conclude Horowitz.