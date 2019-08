Il potere degli alimenti. Prevenire le malattie mangiando con lo schema 5x5x5

Quello che mangi sta aiutando il tuo corpo o lo sta indebolendo? Contribuisce a mantenerlo sano e forte o ne mina la salute?

In questo libro il dottor William Li ci svela quali sono le ultime scoperte scientifiche per combattere le malattie e ci spiega come utilizzare un’alimentazione adeguata per aiutare il corpo a rimanere in salute.

Il metodo è molto semplice: da un elenco di 200 alimenti scegline 5 (quelli che ti piacciono di più) e mangiali 5 volte al giorno per rafforzare i tuoi 5 sistemi di difesa.

Il nostro corpo, infatti, ha in sé 5 meccanismi di difesa innati: angiogenesi, rigenerazione, microbioma, protezione del DNA e immunità. Ciascuno di essi è condizionato dalla dieta: sapendo cosa mangiare per coadiuvare ciascun sistema, saprai come sfruttare l’alimentazione per mantenerti in salute e sconfiggere le malattie.

Dimentica tutto ciò che pensi di sapere sul tuo corpo e sul cibo, impara a identificare le strategie più efficaci, a scegliere quali alimenti mangiare e in che quantità e scoprirai che il nostro corpo è in grado di guarire se stesso.

William Li

William Li è un medico e scienziato statunitense di fama mondiale, specializzato in angiogenesi. Autore di più di cento pubblicazioni per le maggiori riviste scientifiche, tra cui "Science", il "New England Journal of Medicine" e "The Lancet", ha collaborato con l'università di Harvard, di Tufts e con la Dartmouth Medical School. Da anni è un punto di riferimento internazionale per le sue ricerche sull'alimentazione e la sua incidenza su malattie come il cancro, il diabete, le cardiopatie e l'obesità.





Genere: Benessere, Cucina e Self help

ISBN: 9788804707158

468 pagine

Prezzo: € 20,00

Cartaceo

In vendita dal 3 settembre 2019