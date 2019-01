Il restauro diventa Smart: nasce a Napoli la prima scuola 4.0 in Italia

La rivoluzione digitale investe anche la conduzione dei cantieri del restauro che diventano Smart. Un processo che richiede sempre più tecnologie innovative per gli operatori per essere al passo con l’era digitale e le esigenze di un mercato sempre più orientato verso le nuove tecniche. Il Restauro 4.0 non è più futuro, ma è già presente. Con queste premesse nasce a Napoli l’Its Academy Restauro 4.0, il primo centro di formazione stabile in Italia per formare quadri tecnici per le aziende di costruzione specializzate in questo segmento da avviare al lavoro dopo il percorso formativo. Caratteristica principale dell’Academy, che nasce con il sostegno finanziario del Miur e della Regione Campania, sono i percorsi di alta specializzazione e il match tra le rinnovate esigenze delle imprese della filiera delle costruzioni e i profili emergenti professionali. L’Academy è frutto di un accordo tra partner pubblici e privati: Fondazione Its Bact, Associazione costruttori edili di Napoli, Associazione nazionale imprese di difesa e tutela ambientale, Assoverde, il Distretto Stress e la società Tecno in spa. Il protocollo d’intesa prevede lo sviluppo di professionalità tecniche di restauro di edifici, parchi e giardini storici attraverso corsi stabili inquadrati dal Miur come “istruzione terziaria professionalizzata”. L’accordo sostanzia un percorso di formazione e ricerca che porterà anche alla creazione di un Osservatorio per la rilevazione dei fabbisogni di innovazione delle imprese, il placement degli allievi che, “modellati” sui bisogni reali delle imprese edili, diventeranno immediatamente pronti per entrare nel mondo del lavoro e la definizione delle modalità di finanziamento necessarie. “Quest’iniziativa -spiega Federica Brancaccio, presidente dell’Acen- che trae spunto da un’esperienza già consolidata tra i medesimi partner, intende fornire una risposta organica alle esigenze delle imprese di attingere ad un bacino di professionalità aggiornate anche per costruire una risposta alla crisi che ha colpito il settore edile negli anni della crisi. I corsi formativi sono aperti non solo ai diplomati e laureati ma anche alle aziende che in questi anni di crisi non hanno avuto la possibilità di formare propri giovani dipendenti. Tutto a costo zero per le imprese e con uno sguardo ai processi innovativi che riducono di circa il 30% i costi produttivi”. Commenta Ennio Rubino (nella foto), presidente del Distretto Stress: “Negli ultimi sei anni abbiamo portato avanti corsi di formazione specialistica per laureati e diplomati trasferendo i risultati dei progetti di ricerca su tematiche attuali quali la sicurezza delle infrastrutture e la protezione e valorizzazione degli edifici storici e dei beni culturali. Gli Its pertanto possono rappresentare uno strumento strutturato per la formazione specializzante post-diploma. Partendo da questa considerazione Stress promuove questa Academy sul restauro 4.0 contribuendo a fornire in prospettiva opportunità di training on the job ai ragazzi, condividendo con loro le metodologie e tecnologie più avanzate utili a rendere più efficaci i processi di restauro”.