Il Salento profuma di vendemmia. Al via il taglio delle uve bianche

Il Salento profuma di vendemmia. Il sole generoso fa maturare proprioin questo periodo i grappoli di uva. Nei vigneti Conti Zecca(www.contizecca.it) è iniziata la vendemmia delle uve per il biancoLuna, un blend di chardonnay e malvasia bianca di Lecce.Nei campi si diffonde l’odore intenso di uva appena colta ed è unrisuonare di canti e di voci allegre dalle prime luci dell’alba finoalle 10 del mattino. Poi i carichi di uva vengono portati in cantina.Spiega Clemente Zecca: “I grappoli vengono raccolti a mano uno per unoe deposti delicatamente in cassetta. Poi vengono conferiti in cantina,dove sono ulteriormente selezionati e messi in una cella frigorifera a8 gradi. Solo l’indomani saranno pigiati con un sistema di diraspaturae pressatura morbida. Questo ci permette di ottenere il massimo dellaqualità”.

“Il Luna 2019 sarà pronto tra un anno”, spiega il direttore commerciale, Valentino Caputo. “L’influente critico americano JamesSuckling, che già lo aveva definito il miglior bianco di Puglia, haattribuito 93 punti (il massimo è 100) all'ultima annata 2018.Questo ci gratifica moltissimo e ci aiuta a lanciare il messaggio chenel Salento possiamo produrre non solo grandi rossi di primitivo e dinegroamaro, ma anche i bianchi dal gusto intenso e vivace”.Nei vigneti è un continuo via vai di uomini e donne con i trattori.Tra canti e profumo di uva appena colta, la vendemmia proseguiràancora per un altro mese. Dopo i bianchi verranno raccolti i grappolidi uva di Primitivo (chiamato così perché matura prima) e poi diNegroamaro. Un profumo intenso di mosto invade tutte le Tenute ContiZecca, vaste 320 ettari. Si festeggia il momento più atteso dell’anno.