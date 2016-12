Il senso del cardinal Sepe per lo spettacolo

Il cardinal Sepe (nato nel 1943) è Napoli un po’ come in “The Young Pope” il cardinale Angelo Voiello.

Ma i paragoni finiscono qui; se non altro per la diversità di tonnellaggio.

Sepe interpreta fino in fondo il profondo e bel folclore della città partenopea e quando può dà il meglio di sé in bellissimi siparietti che farebbero la felicità dei cabaret se non fosse che il cardinal Sepe è un Principe della Chiesa Cattolica ed Universale di Cristo.

Nato ad Aversa, inizia come insegnante fin quando ha l’occasione giusta per fare il gran salto: nel 1997 viene nominato segretario generale per il giubileo rutelliano -allora- prossimo venturo del 2000.

Da allora una marcia trionfale verso la gloria terrena ancor prima che spirituale a partire da un ruolo chiave quello di vicepresidente del Centro Televisivo Vaticano da cui gestisce la comunicazione, poi Prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei Popoli e Gran Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana più una caterva di altri titoloni.

Molti ruoli molto onore si potrebbe dire parafrasando un antico detto.

Però il porporato incappa in qualche indagine.

Citando Wikipedia alla sua voce:

Nel 2010 è stato iscritto al registro degli indagati dalla Procura di Perugia, insieme all'ex ministro dei trasporti Pietro Lunardi, per dei sospetti e delle incongruenze riguardanti la manutenzione della facciata del palazzo di Propaganda Fide in Piazza di Spagna. L'accusa della magistratura è che l'ex ministro abbia finanziato tali lavori in cambio di appartamenti di proprietà dell'organizzazione concessi a prezzi estremamente bassi al ministro e ad altre persone. Il cardinale ha collaborato "a stretto contatto" con Angelo Balducci alla fine degli anni novanta e durante il Giubileo dell'Anno 2000, dove il cardinale rivestiva il ruolo di Segretario del Comitato Vaticano per il Giubileo. Quando nel 2001, il cardinale diviene Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (Propaganda Fide), Balducci viene nominato Consultore della stessa Congregazione. Il 19 giugno 2010 si apprende che è indagato dai pm per corruzione. Nel maggio 2012 il caso si conclude con l'archiviazione da parte della magistratura.

Il suo carattere esuberante lo ha portato a veri e propri show come quello del marzo 2015 davanti al Papa con contorno di suore di clausura assatanate e commenti in dialetto degni di una commedia di Totò:

Mitico il suo: “Sorelle, tenimmo che ffa” e il seguito: ”Queste sonno quelle di clausura (rivolto alle suore scatenate per il Papa) figurammosene quelle non di clausura” (sulla trascrizione non mi assumo responsabilità essendo di altra contrada).

Tutto molto bello, tutto divertente, tutto molto pop e coreografico se non fosse che la Chiesa non è un circo e continuando così si sta perdendo definitivamente un bimillenario “senso del sacro” che poco ha a che fare con un mal interpretato modernismo di maniera.

A tal proposito segnalo l’editoriale odierno del collega Marco Rossi:

La Chiesa Cattolica spesso esorta la società civile a meditare; qualche volta è utile che, di rimando, anche la società civile esorti la Chiesa a fare lo stesso, soprattutto nelle vicinanze della sua Festa più sentita.