Il turismo della neve parte con il botto. Montagna, alberghi pieni al 90%

La stagione delle feste natalizie parte bene per il turismo. Almeno a giudicare dalle buone performance registrate dal sistema ricettivo italiano per il Ponte dell'Immacolata, tradizionale avvio del periodo di festivita'. Secondo le analisi condotte da CST per Assoturismo Confesercenti, la saturazione dell'offerta ricettiva nazionale disponibile online per il 'ponte dell'Immacolata' (da oggi a domenica 10) si attesta infatti a circa il 76% delle camere, con un aumento del 4% rispetto alla stessa rilevazione del 2016. A giocare a favore dell'Italia turistica anche il meteo, che ha permesso a molti impianti sciistici di aprire in tempo per l'appuntamento del 'ponte'. Ma al buon risultato ha contribuito anche la spinta dei turisti stranieri, che si sono orientati soprattutto verso le citta' d'arte.



Pure la domanda italiana, sebbene registri una crescita minore, appare forte, soprattutto per le localita' montane e lacuali. La tendenza positiva della domanda turistica e' attesa in quasi tutte le aree del Paese, ma - visto il periodo - a farla da padrone sono proprio le localita' montane, dove si rileva un tasso di occupazione delle camere disponibili online intorno al 90%; dati importanti anche per le nostre localita' lacuali con percentuali di occupazione intorno al 84% cosi come le citta' d'arte che si aggirano intorno ad un tasso di occupazione dell'81%. Piu' basse le percentuali di occupazione per questo lungo week end, invece, per le localita' termali (70%) e le localita' balneari (72%), che comunque non rimangono escluse dai flussi di vacanzieri che hanno deciso di concedersi un piccolo viaggio in Italia per questo ponte.

Il boom delle localita' montane e' evidente anche dall'analisi regionale. La regione piu' prenotata d'Italia, infatti, e' il Trentino Alto Adige-Sud Tirolo, con un tasso di saturazione delle stanze disponibili del 93%. Seguono la Val d'Aosta, che vede occupato il 90% delle stanze disponibili, ed il Veneto (84%). "Anche questo inverno il comparto del turismo continua a mostrare un eccellente dinamismo - commenta Vittorio Messina, presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti - Ad aiutare c'e' la ripresa anticipata della stagione sciistica, ma anche la domanda straniera, che mostra di interessarsi al prodotto Italia anche per le vacanze invernali.



Un risultato che conferma il buon lavoro fatto dai nostri operatori e l'appeal del 'prodotto Italia' in Europa e nel mondo. Adesso e' importante sostenere questi segnali di vitalita': in primo luogo aiutando le imprese a investire in innovazione tecnologica e strutturale, nell'ambito del piano Impresa 4.0. Ma anche colpendo con maggiore decisione l'abusivismo ricettivo, fenomeno purtroppo in grande crescita. Un problema non solo per gli operatori in regola, ma anche per l'erario, che perde milioni di euro di gettito, e per la salute pubblica e la sicurezza dei turisti".