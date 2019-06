Il West rivive a Torella dei Lombardi che si trasforma in un villaggio western

A trent’anni dalla scomparsa di Sergio Leone, Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino si prepara a trasformarsi in un villaggio western. Dal 28 al 30 giugno si terrà “Sapori antichi – Dal Wild West all’Irpinia”, evento unico nel suo genere che tramuterà il centro storico della cittadina nel cuore dell’Alta Irpinia in un vero e proprio set cinematografico per celebrare le radici del suo concittadino più illustre, inventore del genere “spaghetti-western”: Sergio Leone. Saloon, prigione, ufficio dello sceriffo, il ranch, grandiose facciate scenografiche come quella della banca, del forte e di altri particolari e tipici ambienti del mondo western: solo alcune delle sorprese che attenderanno i visitatori dell’evento, giunto alla sua XXVesima edizione, promosso dal Comune di Torella dei Lombardi e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Programma Regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese, che si avvarrà anche della pluriennale esperienza della Pro loco Candriano per garantire la buona riuscita dell’evento. Torella è il luogo di nascita di Roberto Roberti, pseudonimo di Vincenzo Leone, padre del regista. Nel castello è aperto anche un museo dove si conservano sceneggiature originali e costumi di scena dei film più noti del regista e sceneggiatore cinematografico. Due le location su cui si snoderà l’evento: la Piazza Sergio Leone e il Villaggio Western allestito per l’occasione dove si svolgeranno concerti, eventi culturali e saranno allestiti stand di degustazione delle eccellenze gastronomiche locali. Anche quest’anno premiazioni e gadget per chi parteciperà alla festa in costume western. Inoltre, durante le giornate, visite guidate al Museo Turella Parva Turris e mostre fotografiche “Torella che fu”, mostra su Sergio Leone e “Ri-Nascita” a cura di Roberto Cipollone.