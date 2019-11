Calabritto 28, al polso l'orologio sartoriale che si adegua al look del giorno

Calabritto 28 come trampolino di lancio per giovani talentuosi alla ricerca di opportunità: un'azienda innovativa e giovane al fianco di vivai che producono risorse di grande valore per le imprese. E’ cosi che, in occasione dell’apertura del concept store di Salerno, viene presentata la prima capsule Collection di Calabritto 28 dedicata ai suoi famosi cinturini sartoriali e agli accessori donna/uomo come foulard, pochette disegnate in esclusiva assoluta da stilisti emergenti proveniente dalla accademia della moda di Napoli. Laureati con il massimo dei voti e premiata dalla Camera della moda a Milano durante la scorsa edizione della fashion week, oggi corrono nella scuderia Calabritto 28 di proprietà dell’imprenditore visionario Gino Scognamiglio e capitanata dal nuovo direttore generale, Geri Natale.

Dire Calabritto 28 vuol dire narrare la storia di un lavoro edificato sulla passione e dedizione, una tradizione solida fatta da una scrupolosa produzione artigianale, più di vent’anni anni di attività nel mondo dell’orologeria e degli accessori di lusso. Quattro flag ship stores, quattro collezioni l’anno e più di mille combinazioni possibili tra cinturini sartoriali e casse uomo-donna .

“Sono molto soddisfatto ed emozionato -dichiara il fondatore dell’azienda Calabritto 28, Gino Scognamiglio- di proseguire il nostro percorso imprenditoriale offrendo opportunità di crescita professionale ed umana in un territorio complesso come il nostro. Nasce così l’ufficio stile della nostra azienda perché crediamo fortemente nelle potenzialità nell'artigianato di qualità e nel Made in Italy. La campagna “I love my watch” nasce -continua Scognamiglio- perché, siamo certi che questi investimenti per la realizzazione del nostro primo ufficio stile, possano rappresentare una grande opportunità di lavoro per giovani talentuosi e un avvicinamento al mondo della moda dei nostri oggetti. Questo momento segna lo start di un nuovo percorso verso la consacrazione del brand Calabritto 28 nel mondo della moda”.

“Crediamo fermamente nel talento dei giovani e nelle peculiarità artigianali artigianali del nostro territorio, uniche al mondo”, continua Geri Natale, direttore generale del brand (nella foto). “C’è bisogno di creatività, che è fatta di idee, di capacità di sognare e di credere nella realizzazione dei sogni. Sono i giovani che possono dare un’immagine concreta alla bellezza del nostro Made in Italy. Dalla loro energia e dal nostro supporto nascerà la prima collezione di tessuti trasformati successivamente in cinturini sartoriali firmati interamente Calabritto 28, un vero e proprio capolavoro di micro storia. Credo inoltre che la declinazione della sartoria partenopea in accessorio moda, possa identificarsi nei nostri prodotti. Il nostro l’obbiettivo a breve e medio termine è sdoganare un oggetto utilizzato comunemente per misurare il tempo in una icona di stile, un accessorio personalizzabile quotidianamente a completamento dell’outfit, oggetto del quale nessuno potrà fare a meno”.

In appena due mosse un orologio diventa così un accessorio moda adeguandosi all’outfit del giorno, smoking o street, romantico o da manager. In collaborazione con le più importanti accademie della moda italiane, nasce oggi l’ufficio stile di Calabritto 28, giovani stilisti studiano, ricercano e creano accessori e tessuti personalizzati, pattern e stampe uniche nel loro genere per essere sempre al passo con le tendenze internazionali e al fashion system. Ogni cinturino, foulard, cravatta o accessorio diventa un oggetto che ha da narrare una storia, quella della unicità. Un altro carattere distintivo di Calabritto 28 sta nel suo proporsi come azienda “multidirezionale”, non solo produttiva e commerciale ma anche culturale. Ogni vetrina, evento, shooting, ogni trunk show, rappresenta un’occasione per promuovere la professionalità delle proprie maestranze artigianali e le caratteristiche uniche ed irripetibili del territorio in cui è nata ed opera l’azienda.