In forma dopo l’estate: i consigli dei beauty guru dei vip

TRATTAMENTI DA STAR. Il Bio-Hotel Stanglwirt ***** di Kitzbühel / Going am Wilden Kaiser (Austria), primo e unico hotel dell’Austria nella lista d’oro Condé Nast Traveler’s (‘Gold List’) dei 140 migliori hotel del mondo e nominato per il Condé Nast Traveler Readers Choice Award, è stato insignito del titolo "World's Best Wellness Spa" da World Boutique Hotel Awards e nel 2019 lo Stanglwirt ha vinto nella categoria "Best Service" per i Wellness Heaven Awards. In questa cornice assolutamente esclusiva si possono sperimentare i trattamenti di “clean beauty” tanto amati dalle star di Hollywood firmati Dr. Barbara Sturm, beauty-guru, scienziata molecolare e chirurgo estetico. Amata dalle donne più affascinanti del pianeta: i trattamenti di Dr. Barbara Sturm hanno, infatti, conquistato, tra le altre, Kim Kardashian, Irina Shayk, Ellen Pompeo e Chiara Ferragni e che, a intervalli regolari, riceve in hotel. Il risultato della skin care ideata dalla dottoressa è l’effetto “Sturm Glow” , ovvero un incarnato fresco, luminoso, visibilmente ringiovanito e rassodato. Merito di una combinazione studiata ad hoc dalla dermatologa tra filler dermici come l'acido ialuronico, agenti attivi rigenerativi e agenti antinfiammatori propri del corpo, ottenuti in laboratorio dal sangue del paziente e che stimolano la nuova produzione di collagene. Trattamenti che si possono sperimentare in un contesto di assoluta eccezione come la Green-SPA dello Stanglwirt, da poco ampliata, per regalare 1.500 mq di benessere con 24 cabine, un’esclusiva Detox Lounge, dove le pareti in lichene naturale stabilizzato donano benessere psicofisico e la sensazione di stare nella natura. A cui si aggiungono 12.000 mq di spazi dedicati al benessere con la piscina salata privata più grande d’Europa; ben 210 mq di acqua di sorgente riscaldati a 36° e addizionati da purissimo sale di Bad Reichenhall. E poi una piscina olimpionica da 25 metri con cronometri OMEGA, un lago artificiale da 500 mq con acqua di sorgente, piscine interne ed esterne, uno scivolo di 120 metri e 8 saune. Presso la SPA si possono, inoltre, acquistare anche prodotti di nicchia come i cosmetici vegani fatti a mano in Austria di BE [...] MY FRIEND® (www.besoapmyfriend.com).

BENESSERE AL PROFUMO DI BOSCO. Il Gradonna Mountain Resort ****S (Kals, Tirolo orientale, Austria), immerso nel Parco Nazionale degli Alti Tauri e circondato da una cornice maestosa, raggiungibile in 4,5 ore da Milano, offre solo ed esclusivamente trattamenti a base di ricette e materie prime regionali, altamente efficienti e performanti grazie alla manualità di esperte estetiste e a un’ambientazione unica. Premiata con il Leading Spa Award 2015 per i trattamenti a base di materie prime locali, la SPA del Gradonna Resort, con i suoi 3000 mq dal design lineare con immense vetrate che si aprono su uno spettacolo naturale imponente, è un luogo di relax e benessere totali con un menù di trattamenti di altissima qualità, molti realizzati con la nuova linea cosmetica 100% vegana, bio e cruelty free “Magdalena’s – Made in Tyrol” creata, sviluppata e prodotta consapevolmente in Tirolo. Da provare assolutamente è lo scrub al pino cembro e cristalli di sale montano. Perfetto per ridare luce alla pelle dopo le lunghe esposizioni al sole dell’estate. Durante un lungo e distensivo massaggio della durata di 80 minuti su un lettino ad acqua riscaldato a 37 gradi viene applicato lo scrub preparato al momento e su misura. Olii essenziali e sale grezzo, miele locale, arnica, iperico, Biopir e piccole particelle di pino cembro dal forte potere rilassante e purificante esfoliano la pelle con delicatezza. Gli oli e il miele grezzo nutrono in profondità rendendo splendente e liscio ogni tipo di pelle.

COCCOLE PER LA PELLE. All’iconico Interalpen Hotel Tyrol *****S, di Seefeld/Buchen (Austria), fiore all’occhiello, a livello austriaco, di „The Leading Hotels of The World ™” , si trova una Spa di 5.300 mq. con un’area destinata esclusivamente al pubblico femminile, la Ladies Spa; completamente rinnovata nell’estate scorsa, e studiata per il benessere assoluto a tutto charme dell’altra metà del cielo a cui si aggiunge una Private Spa per trattamenti di coppia esclusivi. Oltre a vantare una delle piscine interne più lunghe di tutto l’arco alpino, ben 50 metri riempiti di acqua di sorgente gradevolmente riscaldata, la SPA offre un menù di trattamenti estetici e massaggi che contempla i migliori brand cosmetici al mondo come Sisley, Dermalogica e Salin de Biosel. Da provare dopo l’estate il “DeepCleasing”, una coccola della pelle che termina con una maschera finale e con un nutrimento equilibrante firmato Dermalogica che fornisce un effetto rigenerante e dona luminosità al viso.