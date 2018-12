In forma dopo le feste di Natale? La bellezza si prenota online

Se le feste sono in pieno svolgimento, c'è già chi pensa alla "remise en forme" da cominciare con l'anno nuovo. E il web arriva in soccorso con Treatwell, piattaforma di prenotazione online per i trattamenti di bellezza e benessere leader in Europa. Il team conta oltre 500 dipendenti in 11 Paesi europei. Con oltre 1.300 saloni e centri benessere affiliati in Italia, Treatwell porta sul web il mondo della bellezza e permette agli utenti di trovare i migliori saloni della città e di prenotarli, anche last minute, ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette, filtrando in base al prezzo e consultando oltre 15.000 recensioni.

Chiara Cassani - Treatwell Italia



Lo spiega ad Affaritaliani.it Chiara Cassani, Communications Manager di Treatwell Italia: "Treatwell è “il modo brillante di prenotare la bellezza”. Con un network di circa 30.000 saloni e spa affiliati in 11 Paesi e oltre 3.4 milioni di prenotazioni annuali, è la piattaforma di prenotazione online per i trattamenti di bellezza e benessere leader in Europa. Treatwell permette agli utenti di trovare i migliori saloni e centri benessere della città e di prenotarli – anche in mobilità tramite la pratica app – in pochi semplici click, anche last minute, ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Treatwell è stata fondata a Londra nel 2008 e dal 2015 è attiva in Italia con il sito www.treatwell.it e l’app scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android".

Quali sono i numeri della presenza di Treatwell in Italia?

"In Italia Treatwell conta oltre 1.300 saloni di parrucchieri, centri estetici e spa affiliati. In termini di prenotazioni, registriamo una crescita del 200% anno su anno. Interessante notare come gli utenti italiani siano particolarmente votati alla mobilità anche quando si tratta di bellezza. Basti pensare che il 65% delle prenotazioni su Treatwell nel nostro Paese avviene via app: si tratta del tasso più alto a livello europeo".

Quali sono i vantaggi di prenotare con Treatwell?

"Treatwell consente di prenotare ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento – anche a tarda sera o nel weekend – trattamenti di bellezza e benessere di ogni tipo, dalla piega alla manicure, dai massaggi alla ceretta, passando per pulizia del viso e trattamenti corpo. Che si sia sul tram in ora di punta o durante una pausa in ufficio, si può prendere appuntamento dal parrucchiere, dall’estetista o alla spa in un attimo: mai più lunghe attese al telefono per prendere la linea con il salone e mai più orecchie indiscrete pronte a captare conversazioni private. Con Treatwell privacy, comodità e risparmio di tempo sono assicurati. Consentendo di effettuare prenotazioni anche last minute e di consultare in tempo reale l’agenda dei saloni partner, Treatwell è un vero e proprio asso nella manica anche alla vigilia di una riunione o di un appuntamento imprevisti: in occasione di un invito inatteso, per prendere appuntamento per una piega o una manicure in un salone vicino e comodo da raggiungere basta davvero un attimo. Quando si effettuano prenotazioni all’ultimo minuto, torna particolarmente utile anche la possibilità di filtrare i risultati in base alla vicinanza del salone o per zona della città. Un altro plus è rappresentato dalla “trasparenza” del servizio, di cui andiamo particolarmente fieri. Le pagine dei saloni presenti su Treatwell, infatti, sono corredate di fotografie professionali del centro, oltre che del listino prezzi e delle descrizioni dei trattamenti offerti: in questo modo l’utente ha accesso a tutte le informazioni necessarie sul salone e non si rischiano brutte sorprese al momento del pagamento o dell’arrivo al centro. Utilissime in questo senso anche le recensioni che vengono condivise dai nostri utenti".





Possiamo definire Treatwell “un TripAdvisor della bellezza”?

"La customer experience è per noi fondamentale e usiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione per ottimizzarla e renderla impeccabile: in quest’ottica le recensioni si confermano cruciali per aiutare gli utenti a scegliere in modo consapevole i trattamenti e i saloni più adatti a loro. Le oltre 15.000 recensioni presenti su Treatwell sono verificate, in quanto sono state pubblicate solo in seguito a un’effettiva esperienza degli utenti presso i saloni del network. Le review sono utili sia per i consumatori – che con esse individuano facilmente il servizio che fa per loro – sia per i professionisti della bellezza: questi ultimi, infatti, possono monitorare la propria reputazione online e raccogliere preziosi suggerimenti per rispondere in tempo reale alle esigenze degli utenti".

Dall’e-commerce all’e-learning: come nasce questa evoluzione?

"La nostra piattaforma vuole semplificare la vita sia ai professionisti della bellezza che ai consumatori e proprio in quest’ottica si colloca il lancio di Treatwell Academy, un portale di e-learning che raccoglie video tutorial, lezioni online e guide pratiche che consentono ai saloni di gestire al meglio la loro “vetrina virtuale” e di migliorare le loro performance digitali. Una solida presenza sul web è ormai imprescindibile per qualsiasi attività e il mercato della bellezza non fa eccezione. In Italia, però, la maggior parte dei centri estetici e dei saloni di parrucchieri è a conduzione familiare o è gestita da imprenditori indipendenti che non sempre hanno gli strumenti necessari per muoversi online in modo efficace oppure non riescono a sfruttare appieno le potenzialità offerte dalla rete. Abbiamo creato la Treatwell Academy proprio per aiutare i professionisti del settore ad aumentare la loro visibilità sul web e, di conseguenza, il loro giro d’affari e a tradurre la loro presenza digitale in un potente driver di business".

Per la remise en forme del dopo feste Treatwell prevede qualche iniziativa particolare?

"Dopo le feste, come di consueto, arriva il momento di formulare i propri buoni propositi per il nuovo anno. Per aiutare i nostri utenti a iniziare il 2019 con il piede giusto, consigliamo loro di “iniziare dalle piccole cose”, ritagliandosi una pausa da dedicare a se stessi e al proprio benessere. Proprio in quest’ottica per l’inizio dell’anno Treatwell ha in serbo una serie di promozioni per riprendersi dallo stress natalizio e fare il pieno di energie: sul nostro sito e sulla nostra app sarà possibile, ad esempio, prenotare centinaia di trattamenti viso e corpo e massaggi approfittando di sconti fino al 50%".