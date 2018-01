In Italia ci sono 33.000 veterinari. Il doppio della Francia. I numeri

Sono circa 33.000 i Medici Veterinari ufficialmente iscritti agli Ordini in Italia, a inizio 2018.

A questi vanno sommati numeri non trascurabili di laureati in veterinaria che non si iscrivono all’Ordine: dipendenti di aziende mangimistiche, farmaceutiche, di ricerca, alimentari, consulenti GDO, addetti a certificazioni di vario genere, gestori di società pseudo-scientifiche, ecc…

In definitiva arriviamo al doppio dei veterinari della Francia (18.084), che ha una popolazione di pochi milioni di abitanti in più e soprattutto numeri maggiori di animali da compagnia ed un patrimonio zootecnico di bovini 4 volte maggiore, oltre che più avicoli, ovini, suini…

In Italia abbiamo anche una serie di nuove figure, con lauree simili, a bassissime prospettive di occupazione reale nel nostro mercato del lavoro.

Per cruccio degli Ordini Professionali, segnaliamo che si addottorano ancora annualmente più o ! meno 1.100 studenti in veterinaria, dei quali circa 900 si iscrivono, e non sono del tutto remoti i casi di esercizio della professione da parte di non iscritti.

Angelo Troi – Segretario SIVeLP