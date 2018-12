In Italia è boom di rider, il 90% è soddisfatto di collaborare con Deliveroo

Un aumento del numero dei rider che è un vero e proprio boom, con il 90% che è soddisfatto di collaborare con Deliveroo. Sono questi i principali risultati dell’ultimo sondaggio realizzato dalla piattaforma leader del food delivery. Il 2018 di Deliveroo infatti si chiude con un numero dei rider che passa da 1.300 a oltre 6.500, di cui 3.300 attivi nelle ultime settimane, nelle trentacinque città italiane dove è presente il servizio. Oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato di essere soddisfatto per l’attività che svolge in collaborazione con Deliveroo, un livello che è rimasto stabile durante tutte le rilevazioni del 2018. In particolare, la flessibilità è il principale motivo di soddisfazione per il 70% dei rider. Seguono la libertà di scegliere quante ore lavorare e la possibilità di integrare la collaborazione con Deliveroo con altre attività. La paga media oraria è aumentata nel corso dell’anno e si conferma sopra i 12 euro per ora. In aumento, nel 2018, sia le ore lavorate dai rider (passate in media da 10 a 13 ore a settimana), sia il guadagno medio che ha raggiunto i 156 euro settimanali. Un dato che conferma quanto già emerso nel corso dell’anno, ovvero che il 73% dei rider ritiene di guadagnare di più con Deliveroo rispetto alle altre piattaforme del food delivery. Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia, commenta: “I rider italiani sono estremamente soddisfatti di collaborare con Deliveroo e i risultati delle rilevazioni svolte nel 2018 ne sono una prova. Ci siamo impegnati per andare incontro alle loro richieste di flessibilità e sicurezza, potenziando le nostre coperture assicurative e assicurando loro la possibilità di scegliere dove, quando e quanto collaborare con Deliveroo”. Ma chi sono i rider che collaborano con Deliveroo? I risultati dell’ultimo sondaggio confermano una tendenza stabile nel corso dell’anno, secondo cui i rider sono in prevalenza uomini (9 su 10), con un’età media di 27 anni e per il 78% di nazionalità italiana. Il 69% consegna in bicicletta, la metà sono studenti e un terzo ha già un lavoro (subordinato o autonomo). Per quest’ultimi, la collaborazione con Deliveroo è un’attività che integra quella principale.