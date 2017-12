Independent Ideas, agenzia creativa di Lapo Elkann, passa a Publicis Group

Lapo Elkann

Italia Independent Group ha firmato un memorandum d'intesa con Publicis, gruppo leader nel marketing e nella comunicazione, per la cessione a Publicis Communication delle quote detenute nella società Independent Ideas. "La prospettata operazione - si legge in un comunicato della società fondata da Lapo Elkann - ha un importante obiettivo strategico in quanto Independent Ideas ha sviluppato una expertise creativa e un portafoglio clienti di elevato standing che, grazie al supporto di Publicis, potrà ulteriormente crescere attraverso il network globale e la struttura manageriale di Publicis". Il memorandum vincolante per le parti prevede che esse sottoscrivano accordi definitivi relativi all'operazione entro i primi mesi del 2018.

Nello specifico è Publicis 133, specializzata nella promozione di marchi di lusso e dei premium brands ad aver acquisito Independent Ideas, fondata nel 2007 da Lapo Elkann. La sigla sarà ancora guidata da Lapo che amplierà il suo ruolo di Creative Chairman per i suoi clienti quali il gruppo FCA (Abarth, Jeep, Maserati), Juventus, Lavazza, il Gruppo LVMH con Hublot e nuove opportunità quali le recenti collaborazioni con Huawei e Coty.