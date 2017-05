Attacco cardiaco: più a rischio chi non ha sangue del gruppo 0. Allarme cuore

Cuore più a rischio per le persone che non hanno sangue di gruppo 0. A suggerirlo è una ricerca presentata al Congresso della European Society of Cardiology e riportata dalla Bbc online. Un lavoro basato sull'analisi di studi che hanno coinvolto circa 1,3 milioni di soggetti. Gli autori hanno rilevato un pericolo leggermente aumentato di infarto e ictus - nei dati presi in considerazione 15 persone su mille con gruppo sanguigno non 0 avevano sofferto di attacchi di cuore, contro 14 su mille con gruppo 0 - e ipotizzano che questo potrebbe essere dovuto alla presenza di livelli più alti di una proteina coagulante nel sangue delle persone con gruppo A, B e AB.





Attacco di cuore, il gruppo sanguigno può incidere in negativo





Sebbene quello osservato sia un piccolo aumento del rischio, quando applicato a una popolazione intera, fanno notare gli esperti, i numeri diventano più importanti. I risultati della ricerca, evidenziano ancora gli autori, potrebbero aiutare i medici a capire meglio chi è a rischio di sviluppare malattie cardiache. Indipendentemente dal destino 'scritto nel sangue', ammonisce una charity attiva nel settore delle malattie cardiovascolari, tutti dovrebbero impegnarsi a dire addio al fumo e a mantenere un regime alimentare sano per ridurre i rischi per il cuore.

Attacco cardiaco, fattori di rischio scritti nel gruppo sanguigno





I nuovi dati presentati si aggiungono a quelli emersi da una precedente ricerca che aveva segnalato le persone con il gruppo sanguigno più raro - AB - come le più vulnerabili, avendo il 23% di probabilità in più di soffrire di malattie cardiache. Un'autrice dello studio, Tessa Kole, dell'University Medical Center Groningen nei Paesi Bassi, evidenzia che sono comunque necessarie più ricerche per inquadrare la causa del rischio cardiovascolare aumentato nelle persone con un gruppo di sangue non 0.