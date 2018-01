Insetti a tavola? Stop del ministero: non sono autorizzati

Insetti da mangiare

Si e' tanto parlato dopo Capodanno dell'"irruzione" degli insetti sulle tavole alimentari, non come noiosi contrattempi ma come cibo. Con tanto di ricette e di consigli utili per preparare al meglio cavallette o scorpioni saporiti e nutrienti. Ma al momento e' solo una prospettiva lontana: "In Italia non e' stata ammessa alcuna commercializzazione di insetti e pertanto la commercializzazione come alimento di un insetto o di un suo derivato potra' essere consentita solo quando sara' rilasciata a livello UE una specifica autorizzazione". Lo precisa il ministero della Salute, che ha inviato nei giorni scorsi un'informativa agli assessorati regionali alla Sanita', agli uffici sanitari di frontiera e ai Nas, "alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute, nonche' delle informazioni diffuse dai mezzi di informazione sulla possibilita' di impiego come alimenti di insetti e/o loro derivati per effetto dell'applicazione del Regolamento (UE) 2283/2015 sui nuovi alimenti (novel food) dal 1 gennaio 2018". Il regolamento, precisa il ministero, non sdogana affatto gli insetti a scopo alimentare in Italia, ne' altrove. Servono specifiche domande per ognuno di questi, considerati tutti, ovviamente, "novel food", che vanno valutate dall'Unione Europea alla quale spetta l'ultima parola. Cosa che al momento non e' successa, mentre sulla base del Regolamento europeo in questione alcuni Stati membri hanno ammesso a livello nazionale la commercializzazione di qualche specie di insetto in un regime di "tolleranza", e gli stati membri che ne hanno ammesso la commercializzazione prima del 1 gennaio 2018 possono continuare a mantenerle sul loro mercato. "A differenza di quanto previsto dal precedente Regolamento (CE) 258/97 - ricorda il ministero nella circolare - l'autorizzazione di un novel food deve essere richiesta ora alla Commissione europea, seguendo le linee guida recentemente pubblicate dall'EFSA. Resta fermo che il novel food puo' essere immesso in commercio solo dopo il rilascio dell'apposita autorizzazione, alle condizioni stabilite dalla stessa. Cio' premesso, si fa presente che ai fini dell'impiego alimentare gli insetti e i loro derivati si configurano tutti come novel food e che al momento nessuna specie di insetto (o suo derivato) e' autorizzata per tale impiego".