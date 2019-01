Instagram: la foto di un uovo è il post con più like di sempre

La foto di un uovo, un semplice uovo su fondo bianco, e' diventato il post con piu' like nella storia di Instagram: sono oltre 27 milioni, ma il conteggio e' in continuo aggiornamento. Il post e' stato editato il 4 gennaio ed e' l'unica immagine pubblicata da un account "di scopo". Il profilo World_record_egg, infatti, si e' iscritto a Instagram con il solo obiettivo di battere il record di "mi piace" precedente. Le sue intenzioni sono chiaramente scritte nel messaggio che accompagna l'uovo: "Fissiamo insieme un nuovo record del mondo con il post con piu' like di Instagram. Battiamo quello attuale, detenuto da Kylie Jenner". La modella aveva ottenuto 18 milioni di like con la foto di presentazione alla platea social della figlia neonata. Adesso e' stata, abbondantemente, battuta da un uovo e dagli hashtag #LikeTheEgg, #EggSoldiers e #EggGang. Jenner ha gia' ribattuto con un video in cui se la prende con l'avversario: apre un uovo sull'asfalto. Questo post di risposta ha gia' totalizzato, in 10 ore, 16 milioni di visualizzazioni.