International Burger Day, la guida di Deliveroo per gustarlo al meglio

International Burger Day - La guida di Deliveroo per gustare al meglio il proprio hamburger

10 utili e divertenti burger consigli realizzati da Stefano Cavada per Deliveroo grazie ai quali gustare al meglio il proprio hamburger preferito. E per chi è indeciso su quale hamburger ordinare, ecco in aiuto la classifica dei 10 hamburger più ordinati su Deliveroo.

L’hamburger è uno di piatti più amati al mondo...ma esattamente qual’è il modo migliore per mangiarlo?

In occasione della Giornata Internazionale dell’Hamburger che si celebra martedì 28 maggio, Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare comodamente a domicilio i piatti dei propri ristoranti preferiti e che conta in piattaforma oltre 580 ristoranti dai quali è possibile ordinare hamburger, cheeseburger, bacon cheese burger, veg burger, fish burger e chi più ne ha più ne metto, ha stilato la classifica dei 10 hamburger più ordinati sulla sua piattaforma e per l’occasione ha chiesto a Stefano Cavada, food influencer e volto tv, alcuni suggerimenti utili e divertenti, raccontati in un simpatico video, per gustare al meglio questa specialità tanto amata da grandi e bambini.

Buon appetito e buon Burger Day a tutti!

I 10 burger consigli di Stefano Cavada per Deliveroo

1. La gioia di mangiare l’hamburger finisce troppo presto? Mangialo in piccoli morsi, girando tutt’attorno continuamente, fino ad arrivare al centro. Così durerà di più.

2. Lascia stare le posate, bacchette: l’hamburger si mangia con le mani! Per facilitarti la vita puoi tagliarlo a metà.

3. Le salse non sono solo per le patatine: spalmane un po’ sul pane, così da poterla gustare uniformemente ad ogni morso. Poi, se proprio non sai resistere… inzuppa il tuo hamburger in quelle che preferisci di più.

4. Prima di iniziare fai un po’ di stretching alle dita: usa i mignoli e i pollici per sorreggere la parte inferiore dell’hamburger ed evitare che il ripieno sfugga via. Hashtag #ilmignolosempresotto.

5. Paura di finire le patatine? Cena al buio e ruba le patatine a chi ti sta di fronte.

6. “Se sei molto affamato sfrutta tutte e due le mani e mangia contemporaneamente due hamburger. Ricorda, il mignolo sempre sotto.

7. Goditi l’hamburger dove più preferisci: su una panchina, a tavola, sul divano. Ogni posto è quello giusto

8. Hai ordinato un hamburger molto farcito e rischi di sporcarti quella bella camicia bianca e nuova? Capovolgi l’hamburger sottosopra, la fetta di pane superiore è più spessa e assorbirà meglio tutti i liquidi: massima assorbenza garantita.

9. Sarà nato prima l’hamburger o la patatina? Non sai da dove iniziare? Allora farcisci l’hamburger con le patatine e mangiali insieme.

10. Lascia spazio alla fantasia e fatti ispirare dalle mille varianti dell’hamburger che puoi trovare.