International Vesuvius Film Festival, al centro l'arte e la violenza di genere

Lo stalking e la violenza di genere. La didattica e la bellezza. In una parola, il sociale. E’ questo il tema dell’International Vesuvius Film Festival organizzato dall’Associazione Arteggiando in collaborazione con la casa di produzione Sly Production e con l’Accademia delle Belle Arti di Napoli in programma fino al prossimo 21 gennaio e premiazione presso Villa Domi, sulla collina di Capodimonte. Il festival, che ha come direttore artistico Giovanna D’Amodio, presidente di Arteggiando, nasce come concorso di cortometraggi con l’obiettivo di divenire nella sua evoluzione una vetrina per la promozione di pellicole di interesse sociale e culturale appartenenti al circuito del cinema indipendente e non solo. Luogo ideale per confronti tra gli addetti ai lavori del mondo dell’audiovisivo (produttori, autori e distributori e il pubblico di riferimento), il festival intende promuovere la cultura della conoscenza e la formazione critica nelle giovani generazioni. Rivolto agli studenti ed agli amatori del cinema sociale, il concorso -che ha per madrina Marta Krevsun- è suddiviso in tre categorie: junior (scuole medie inferiori e superiori), senior (accademie e università italiane purchè abbiano corsi di regia cinematografica) e filmaker che interesserà i registi emergenti, non professionisti e amatori del settore. Le tematiche affrontate in questa edizione sono: arte e territorio, stalking e violenza di genere secondo lo psichiatra Piero Prevete, responsabile del Servizio Antistalking dell’Asl Napoli 1 Centro. Nutrito il comitato di selezione dei cortometraggi che è composto da docenti dell’Accademia Belle Arti, Federico II, imprenditori, editori, scrittori, giornalisti e sociologi. Presidente della giuria è Silvestro Marino, presidente di Sly Production. Oltre la proiezione dei cortometraggi, al centro della kermesse sono previsti dibattiti sui temi più scottanti della vita sociale e come difendersi, workshop sul mondo dell’audiovisivo e presentazione di opere letterarie.

Elenco dei cortometraggi in concorso

Sezione Film-maker Wash me, Ragù noir, Apri le labbra, La svolta giusta, Lypso, Cristallo, Tracce indelebili, Hey you, Nomofobia, Il regalo, Una semplice verità, Aggrappati a me, Un viaggio lungo una vita, Il regalo di Alice, La ricchezza di Napoli

Sezione Scuole categoria Senior Social, Tropos, Mazeppa

Sezione Scuole Junior Il Museo di Capodimonte, Il sacro, Madonna delle galline, La voce del silenzio, Pimentel, Pulcinella super eroe