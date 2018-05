Intima Moda, fatturato 2017 a 21 milioni

Intima Moda chiude il 2017 con un fatturato stabile rispetto al 2016. Ricavi per quasi 21 milioni di euro, in linea con lo scorso anno. Il gruppo modenese specializzato in beachwear e underwear, a cui fanno capo i brand Verdissima e SièLei , conta su una rete di quattro store monomarca Verdissima di proprietà (Bologna, Montecatini, Firenze e Cattolica) e sul canale e-commerce del brand, che ha raddoppiato il giro d’affari rispetto alla contro stagione. Come scrive Pambianconews, progetto è di aprire flagship store anche a Milano e a Roma.