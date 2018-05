Intimo, l’israeliana Delta Galil verso l'acquisto di Eminence

Il gruppo israeliano Delta Galil Industries, quotato alla Borsa di Tel Aviv, è pronto ad acquistare Eminence, gruppo fondato nel 1937 che realizza quasi 100 milioni di euro di fatturato. Eminence controlla i marchi francesi di intimo Eminence e Athena, ma anche Liabel, brand italiano di intimo e beachwear.

A cedere le quote, per una cifra non ancora resa nota (secondo rumors 125 milioni di euro), è il fondo Lbo France, che ha rilevato Eminence nel luglio 2011. Il closing è atteso per il terzo trimestre del 2018.

L’acquisizione, come spiega PambiancoNews, permettebbe al gruppo israeliano di entrare nei mercati francese e italiano.