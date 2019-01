Isaia presenta la collezione moda “Teatro di San Carlo AW 19/20”

Moda, Isaia presenta la collezione “Teatro di San Carlo AW 19/20” e l’esclusiva capsule collection donna

Nella sua nuova proposta Uomo A/I 2019-20, Isaia consacra il pattern Damier quale grande protagonista e vero flo conduttore.

Le giacche lo reinterpretano tramite inedite versioni macro, appare negli abiti originali di gusto sartoriale, si manifesta come emblematica disegnatura nei sottocolli, arricchendosi di minuti corallini allover.

La ricca cartella cromatica guarda con brio alla stagione invernale e si modula su radiazioni medio scure e fondi animati da effetti mélange, o pulsanti di dinamiche textures mouliné.

Dalle sfumature di partenza, calate nell’asse rosso mattone-vinaccia, si passa a cavalli di battaglia squisitamente maschili, come il bruciato e il cammello. Poi, ecco variazioni di verde bottiglia e military, per finire con sofisticati ed eleganti tocchi di viola e ciclamino.

Cromie che vengono sapientemente mixate con tonalità intramontabili del guardaroba di un gentleman: una classica tavolozza di grigi in varia densità, chiaro, medio, antracite e i blu navy e avio. Non possono mancare nuances naturali imperniate sul beige tenue e sul kasha, oppure più intense, sul tabacco e il “cioccolato fondente”.

Inattesi davvero e particolarmente raffinati, i motivi geometrici e a stampa che impreziosiscono i tessuti nella capsule “Giacca Smoking”, che attingono al patrimonio artistico del Teatro di San Carlo a Napoli - ad esempio, un fastoso soffitto neoclassico affrescato - prestigiosa istituzione cittadina con la quale Isaia intrattiene un fervido rapporto di mecenatismo e collaborazione.

I materiali, sono il risultato di una profonda ricerca sui flati di nuova generazione, rivoluzionari apporti materici dotati di duttilità e facoltà performanti, ma anche capaci di rispettare, incarnandoli sotto nuovi approcci e carature, i canoni qualitativi tradizionali della sartoria Isaia.

Un’esplosione di colore e di disegnature over e Galles, connotano la selezione di tessuti per giacca denominati “Dandy attitude”. Vi sono lane bouclé di ogni tipo, tra le quali spicca un’autentica invenzione, il “Cashmere & Alpaca Bouclé”.

Il tessuto “Blazer Sciammèria”, in puro cashmere pettinato dall’incredibile morbidezza, è lieve, eppure così caldo e confortevole. È stato pensato in una griglia di singolari colorazioni.

Musica differente anche in tema di suit. Il “Silk Donegal” porta linfa giovane e un twist assai attuale all’abito formale, mentre il “Delain Damier Design” va oltre il tipico motivo damier per le giacche, impiegandolo in completi di fragranza new dandy.

Un capolavoro, tra le lane più fni e pregiate del mondo, è il “Baby Camel”, prodotto con l’inarrivabile fbra del pelo dell’animale nei suoi primi anni di vita. Può arrivare a una finezza inaudita, al grado Top 200’s 13,5 Micron. È il plus simbolico del sofisticato suit “Sciammèria Isaia”, fiore all’occhiello dell’azienda di Casalnuovo.

La collezione Isaia FW 19/20 sarà presentata il 13 gennaio a Milano, nel palazzo storico della Fondazione Cariplo. La relazione del brand con il Teatro di San Carlo, di secolare fondazione e di lustro internazionale, diventerà l’asse portante della serata.

Dal San Carlo arriva la piccola orchestra che allieterà gli ospiti di Isaia, composta da un quartetto d’archi e un pianoforte che accompagnano un tenore e un soprano.

Nel corso della soirée però, Isaia ha in serbo una sorpresa, che verrà svelata soltanto verso il termine, al calare di un sipario di velluto scarlatto dall’enfasi teatrale.

Il marchio, infatti, esordisce nell’ambito della donna. E lo fa da par suo, partendo da quelle radici, dall’esperienza inimitabile e da quei codici ancestrali in trasformazione perenne, che sono eredità del marchio di Casalnuovo e di tutta la grande tradizione del tayloring partenopeo.

La collezione, una decina di pezzi, prende le mosse dai capi da uomo, ma ne traduce la semantica e i classici contenuti in chiave squisitamente femminile. Ne scaturisce un solco estetico piuttosto minimale e un’idea di donna dinamica e attiva, autonoma e determinata. Ma comunque, e quasi ponendosi in contraddizione concettuale, identifica una personalità femminile sempre sensuale e autoironica.

Vibra una sexyness elegante che non può che essere abbinata allo humour e all’ironia, elemento portante della filosofa Isaia. La cartella colori si modula su ispirazioni che provengono dal Teatro di San Carlo a Napoli, ripercorrendone la Sala, il foyer, i palchi e la facciata neoclassica e amalgamandosi alle note cromatiche che caratterizzano la collezione Uomo 2019.

Un blend tessile che si snoda tra lana e cashmere, per comprendere anche il velluto, oltre a georgette, cady e twill di seta. Capispalla interpretati tramite proporzioni e volumi decisamente più sensuali e osati. Spalle dritte e revers più larghi e pronunciati per le giacche, gonne longuette di vago sapore rétro, scollature molto profonde e incise a V che, a sorpresa, rivelano la schiena. Colli e polsini da camicia sono di nuovo prettamente maschili e si bilanciano con la grazia dei minuti jabot che sbocciano da spacchi sapienti, praticati sulle superfici dei tessuti.

L’aubergine e il rosso corallo, emblematico binomio cromatico del brand, si manifestano ben visibili, dichiarando la totale appartenenza all’immaginario Isaia di quest’avventura just for Women appena varata e l’eterno gioco maschile-femminile, avvolgente fascino androgino e lievemente ambiguo, si sbriglia nell’effetto cravatta dei pattern stampati su twill di seta e, soprattutto, nell’abbottonatura: rigorosamente da uomo.