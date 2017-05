Ismaël Emelien, il giovane 30enne che ha inventato il "personaggio" Macron

Non ha nemmeno 30 anni, è un giovane pubblicitario, si è fatto le ossa nello staff di Dominique Strauss-Kahn. Ismaël Emelien è lo stratega e consigliere della comunicazione che ha portato all'Eliseo Emmanuel Macron. Ha iniziato la sua carriera politica nel 2006 nell'equipe di Dominique Strauss-Kahn per la campagna per le primarie socialiste. Dopo un breve passaggio presso un'azienda di materiale elettrico (Eur'Ohm), torna in politica come assistente di Benjamin Griveaux (al consiglio generale di Saône-et-Loire), poi di Gilles Finchelstein (direttore della fondazione Jean-Jaurès, vicina al PS). Lavora come consultant anche presso l'agenzia di comunicazione Havas Worldwide (ex-Euro RSCG). L'incontro con Emmanuel Macron arriva nel 2009 quando lui è ancora banchiere presso Rothschild. Diventa suo consulente per la "comunicazione e gli affari strategici" a Bercy nel 2014, poi si unisce allo zoccolo duro che ha lanciato "En Marche!" nel mese di aprile 2016.