Isoardi spuntano nuove foto e Lele Mora: "Elisa è stata anche con Briatore"

Elisa Isoardi è il personaggio più chiacchierato dell'estate 2017 e il suo bacio appassionato all'avvocato romano Matteo Placidi ha infuocato un'altrimenti sonnacchiosa atmosfera post-elettorale. Matteo Salvini, tradito, viene difeso sui social dagli aggueriti aficionados che riempiono di insulti la diva TV, e a metterci il carico arriva Lele Mora, intramontabile press agent delle star. Intervistato alla Zanzara, rivela: "Elisa l'ho conosciuta appena uscita dal collegio. Di fidanzati ne ha avuti tanti", fra cui uno finora rimasto segreto, ed è proprio Mora a snocciolarlo: "Flavio Briatore". Quanto al bacio a Placidi: "Se la Isoardi ha baciato quell'avvocato è perché gli piaceva. Non baci tanto per baciare". Insomma, anche Lele Mora conferma le nuove foto che non ritraggono esattamente un bacio "all'amico gay" come la bella e simpatica Isoardi ha minimizzato.