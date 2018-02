Isola dei famosi 2018: Alessia Marcuzzi ancora senza reggiseno? Tutti i look

Isola dei famosi 2018: Alessia Marcuzzi mixa gli abiti. Di nuovo senza reggiseno? ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Visto il successo della scorsa puntata, Alessia Marcuzzi sceglie di nuovo di puntare sul décolleté "birichino". Un top minimal di Topshop indossato senza reggiseno, come quello bianco di lunedì. Per l'Isola dei Famosi 2018 tra l'altro Alessia Marcuzzi ha fatto una scelta di look ben precisa: ogni settimana sceglie e mixa alcuni capi del suo guardaroba, unendo griffe e marchi low cost. una scelta che punta sul riciclo da un lato e sulla fantasia dall'altro. Perché non dare nuova vita agli abiti nell'armadio abbinandoli in un modo diverso come fa Alessia Marcuzzi? TUTTI I LOOK DI ALESSIA MARCUZZI ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Alessia Marcuzzi per la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018 dal suo armadio ha scelto: blazer di Stella McCartney (già indossato al Grande Fratello), gonna con frange Alberta Ferretti (messa a Le Iene), scarpe Gianvito Rossi e canotta del brand Ttopshop. Ma quello che ha colpito l'occhio indiscreto di alcuni fans della bella conduttrice dell'Isola dei Famosi è l'apparente assenza del reggiseno. Alessia Marcuzzi va in gol nella diretta di Canale 5 e si prende gli applausi del popolo social.

“La legalizzazione della canna in prima serata ancora mi mancava”. E' il tweet di Alfonso Signorini sulle accuse di Eva Henger a Francesco Monte nel corso dell'Isola dei Famosi 2018. “Da una madre come te non accetto un colpo basso del genere. Stai dicendo un sacco di bugie, Eva. Pesa le parole perché poi ce la vediamo in tribunale”, aveva replicato in diretta Francesco Monte a Eva Henger.

Nadia Rinaldi a Rosa Perrotta dopo la nomination nella notte dell'Isola dei Famosi 2018: "Ho cercato di riavvicinarti, tanto è che, quando ti ho visto che stavi malissimo, sono venuta e ti ho fatto pure un clistere e ti ho fatto stare meglio". L'ex tronista di Uomini e Donne ha risposto con un applauso ironico: "Bella figura che hai fatto... Bella figura"., le parole di Rosa Perrotta. . "Tra droga e clistere - ha detto Alessia Marcuzzi dallo studio dell'Isola dei Famsi 2018 - questa sera non ci siamo fatti mancare proprio nulla".

Serata d'oro su Canale 5 in tema di ascolti tv. Striscia la Notizia vince la giornata con oltre 8 milioni di spettatori, poi l'Auditel incorona la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 – dalle 21.38 all’1.07 – con 4.661.000 spettatori pari al 24.8% di share. L'Isola di Alessia Marcuzzi ha vinto la serata degli ascolti tv battendo l’ultima puntata della fiction Romanzo Famigliare su Rai 1 (in onda dalle 21.34 alle 23.25) che conteggia 4.994.000 spettatori (19.8% di share).

Isola dei Famosi 2018, il verdetto: Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani nominate dal gruppo, Rosa Perrotta in nomination per scelta di Alessia Mancini (la Mejor della settimana, ma in rotta di collisione con diversi concorrenti). I voti dei naufraghi: Amaurys sceglie Filippo, Bianca e Nadia dicono Rosa Perrotta. Franco, Giucas e Gaspare puntano su Francesca Cipriani. Craig dice Cecilia. Francesca vota Franco. Compatti Paola, Filippo, Rosa, Francesco e Marco, Jonathan che nominano Nadia Rinaldi, Cecilia dice Franco. Sei voti per Nadia Rinaldi e tre voti per Francesca Cipriani. Poi , come detto, la Mejor, Alessia Mancini dice Nadia Perrotta: tra loro i rapporti sono abbastanza tesi su quest'Isola.

Prima che parta il valzer delle nomination, i naufraghi conoscono una nuova concorrente: come annunciato nei giorni scorsi è Elena Morali. Per lei un inizio soft sull'Isola visto che viene inserita tra i Mejor ed essendo appena arrivata non rischia la nomination.

Eva Henger vede un videomessaggio della sua figlia più piccola. Marco Ferri parla con la sorella (ospite nello studio dell'Isola). Quindi Alessia Marcuzzi comunica ai naufraghi il risultato del televoto: Eva Henger è la prima eliminata dell'Isola dei Famosi 2018.

Viene presentato al pubblico il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, si tratta di Simone Barbato. Il naufrago fantasma dovrà vivere nella giungla, rubare cose ai Pejor cercando di non farsi scoprire dagli naufraghi. Se dovesse essere colto in flagrante, andrà in nomination.



Chiara Nasti lascia l'Isola dei Famosi 2018. “Non ci siamo mai separati, io soffro ma lui di più”, aveva detto la naufraga dell'Isola a proposito di quanto le mancasse il fidanzato Ugo Abbamonte. E ora ora è ufficiale l'addio della fashion blogger napoletana che non ha retto il peso della lontananza dai familiari e, come detto, dal suo fidanzato Ugo. Per tali ragioni, ha deciso di abbandonare l’Isola dopo solo 7 giorni dall’inizio del programma. Chiara Nasti aveva anche spiegato nei giorni scorsi. “So che venivo all’Isola dei Famosi, ma così è troppo. Un conto è non mangiare e non dormire, un conto è tenere addosso i vestiti bagnati. Dormiamo nel fango. Ma come si fa? Come si dorme in queste condizioni? Io ho già mal di gola. Freddo, vento, pioggia. E’ proprio difficile, mi è venuta una crisi e ho pensato di ritirarmi”.

Alessia Mancini contro Paola Di Benedetto: sull'Isola dei Famosi 2018 è scontro tra le due naufraghe. L0ex letterina non ci sta: lei e alcuni compagni (Bianca Atzei e Jonathan Kashanian) dormono nel lato più esposto alla pioggia. altro che teli. "Non è scritto da nessuna parte che dobbiamo per forza restare così. Un giorno dormiamo noi di qua, un giorno ci dormite voi", ha detto Alessia Mancini. Paola Di Benedetto non accetta il suo atteggiamento: "Alessia ha un modo di dire le cose che sembra che abbia sempre ragione lei su tutto, ma non è così. Non è che quello che dice è legge". Francesco Monte si tiene fuori dalla bagarre e guarda alla conquista del telo come un obiettivo raggiunto. Rientrato dalla prova ricompensa, l'ex tronista e naufrago della settimana sull'Isola dei Famosi 2018 ha commentato: "Ci voleva. Per quella sensazione di adrenalina che ogni tanto serve. Abbiamo faticato, però è stato bello. C’è stata collaborazione, spirito di gruppo e questa è stata la cosa importante".

Isola dei Famosi 2018, dalla lite per il cocco all'insulto sui piselli: Cecilia Capriotti contro Eva Henger. Ecco cos'è successo tra le due sexy naufraghe dell'Isola di Canale 5.

Isola dei Famosi 2018, dalla lite sul cocco a quella sui piselli. Ecco Eva Henger e Cecilia Capriotti contro. Il cibo divide le naufraghe. La prima stabilisce che d’ora in avanti saranno fatte porzioni uguali per tutte. Si parte dal cocco: “Cecilia tu vai lì e lo prendi senza chiedere, non è la prima volta e così ora ho detto dividiamo allo stesso modo così da non fare polemiche”. La Capriotti replica: “Eva non ci ho fatto caso, sì ho preso un pezzo di cocco in più stamane, scusate”. Eva Henger non ci sta: “Eh ma non è solo stamane, lo fai sempre e si lamentano anche gli altri". La Capriotti si arrabbia e passa dalla disfida del cocco a quella sui piselli (già finiti in realtà): “Eva adesso mi stai stancando però, è da ieri che ti rivolgi male per le porzioni. Io non prendo, me le danno e non sto a verificare chi ha preso di più o chi non ha preso. Ieri quando c’era la scatoletta e abbiamo diviso hai guardato quanti piselli avevo preso e io ti ho detto: stai tranquilla che hai preso più piselli te che io. Con me hai chiuso”. Mentre tutti si defilano, la Henger insiste: “Un po’ tutti mi avete detto che lei prende porzioni più grandi, vi ho detto non ditelo a me, ma a lei altrimenti passo per la cattiva. Se questo dà dei problemi, non mi riguarda. E’ l’unica contraria alle porzioni”.

Isola dei Famosi 2018, vanno in onda le lacrime di Francesco Monte. L'addio di Cecilia Rodriguez durante il Grande Fratello Vip 2 è ferita ancora fresca. Il naufrago se l'è portata in Honduras. Paola Di Benedetto lo ha consolato. Sarà lei la donne che riuscirà a far dimenticare Cecilia a Monte? Lo scopriremo in queste giornate di Isola dei Famosi 2018. Intanto ecco il racconto del pianto di Monte.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto? L'ex tronista ha avuto un momento di sconforto e iniziato a pensare alla sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 poi dice alla produzione del reality di Canale 5: "Ho avuto un momento mio, volevo stare da solo. Volevo staccare e pensare un po' di più. E Marco si è trovato lì e abbiamo parlato un pochino. In cuor tuo lo sai, anche se ci prendiamo in giro con la testa. Sto pensando un po' a tutto, i ricordi, il passato...". Dopo essersi sfogato con Marco Ferri, Francesco Monte è andato a parlare con Paola Di Benedetto. "L'importante è che razionalizzi tutto. Ci sta che pensi a cose tue intime, private, ma fallo nel modo giusto. Va bene?", dice la Di Benedetto. "Guarda che parli con la persona più razionale che esista - replica il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 - Comunque grazie dottoressa"

Isola dei Famosi 2018, va in scena la lite tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi. "Tutte le volte è una polemica con te Rosa”, dice l'attrice. “Con me? Ma che dici, stavate mangiando il cocco senza pensare agli altri” replica l'ex tronista di Uomini e Donne. La Rinaldi si arrabbia sul serio: “Ma che c***o dici???!!! Era saltato un pezzo. Hai fatto una polemica in pubblica piazza”, la Perrotta la invita a calmarsi. Nulla, Nadia Rinaldi è un fiume in piena. “Ripigliati e stai calma tu, dici le cose con un tono del c***o! Anche ieri hai risposto male”. Nadia Rinaldi attacca: “Hai fatto tu la polemica con la riunione di condominio in un attimo, stai facendo lo show, stai calma che hai un attimo di popolarità. Tieni, questa è la telecamera, fai lo show davanti alla telecamera”. Rosa Perrotta prova a spiegare, ma Nadia Rinaldi va avanti: “Filippo (Nardi, ndr) ha aperto il primo cocco ed era brutto, ha aperto il secondo ed era ancora da tagliare. A chi è andato al bagno, glielo avevamo già chiesto. Stavate tutti parlando là sotto, ma che vuoi?”. La Rinaldi tocca la Perrotta mentre parla. E Rosa non ci sta: “Ma non c’è bisogno di fare questa polemica e non mi toccare”. Arriva Alessia Mancini: “Rosa ma perché questo casino? Tu ti stavi lamentando perché il tuo pezzo era piccolo”, “Ah io mi stavo lamentando?! Ma se tu mi hai detto il mio è la metà del tuo”, ribatte Nadia. E Alessia sottolinea: “Sì, ma per dire che non facevo storie anche se il tuo era più grande e che anzi ringrazio Filippo che apre il cocco per tutti”.

Francesca Cipriani ha avuto uno svenimento improvviso. Tensione sull'Isola dei Famosi 2018, anche se subito fortunamente l'ex Grande Fratello ha rassicurato gli altri naufraghi sulle proprie condizioni di salute. Francesca Cipriani comunque è sotto osservazione dei medici, per chiarire le sue condizioni fisiche. Nelle ultime ore si è parlato di una intossicazione alimentare che avrebbe originato il suo malore. Altra ipotesi è legata anche alla troppa fame visto che i naufraghi sono a digiuno praticamente da tre giorni. Dopo la visita del medico di produzione, FRANCESCA CIPRIANI recupera le forze: “La mia testa è a mille, ma il mio corpo ha ceduto”. Al suo ritorno, i compagni l’accolgono calorosamente e lei li tranquillizza “Mi sento meglio”.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Non solo. L'Isola dei Famosi 2018 battezza anche una simpatia tra Filippo Nardi e Bianca Atzei. Parlare di flirt è presto, ma nei giorni in cui tutto il gruppo degli isolani ha vissuto nella villa sulla spiaggia, si è creata una cerca alchimia e, come scrive sempre il settimanale “Chi”, il loro gioco di sguardi e la sintonia perfetta potrebbero nascondere altro. Se son rose fioriranno... sull'Isola dei Famosi 2018.

Elena Morali, (La Pupa e il Secchione e spesso ospite di Barbara D’Urso) sull'isola dei Famosi 2018. Sarà una naufraga fantasma. Alessia Marcuzzi nella conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5 aveva preannunciato l'arrivo di due concorrenti che sarebbero approdati di nascosto in Honduras tra la prima e la seconda puntata. Non saranno 'visibili' e dovranno rubare ai naufraghi 'ufficiali' per poter 'sopravvivere' in Honduras. Nei giorni scorsi si erano diffusi rumors su Luca Onestini e Raffaello Tonon, invece il primo nome dovrebbe essere quello di Elena Morali. E, stando a Chi, il suo attuale fidanzato (e comico di Colorado), Gianluca Fubelli-Scintilla potrebbe il secondo naufrago “fantasma”.

Chiara Nasti 'vince' il premio per il primo pianto dell'Isola dei Famosi 2018. La naufraga fashon blogger sente la mancanza del fidanzato Ugo Abbamonte: "Non sono abituata a stare lontana da lui, stiamo sempre insieme e mi dispiace pure per Ugo perché so che sta peggio di me". Eva Henger e Cecilia Capriotti le fanno forza: "Sei una guerriera, reagisci. È un momento di sconforto perché è stato il tuo compleanno e non c’era. Guarda Francesca e ridi".

Chiara Nasti parla con Eva Henger dopo la nomination subita da quest'ultima all'Isola dei Famosi e le esprime la sua solidarietà: “Io voglio che resti, non è giusto, lui (Francesco Monte, ndr) è troppo avvantaggiato da quello che è successo con Cecilia, fa pena al pubblico”, ha detto la blogger.

"Le altre persone che stanno con lui sono un po' impressionate da Francesco. Tutti dicono "Povero ragazzo, che male ha fatto per prendersi le corna in diretta". Ma se quella lo ha fatto cornuto, se lo sarà meritato, no?". Eva Henger attacca Francesco Monte che l'ha messa in nomination- Tra i due sono scintille. Eva Henger rincara la dose contro il naufrago che due mesi fa venne lasciato da Cecilia Rodriguez durante la diretta del Grande Fratello Vip 2: "So di lui cose intimissime, lui mi dice che non mi conosce, ma io come faccio a sapere quelle cose? Me le ha dette lui. Anche gli altri stanno iniziando a vederlo come me. Comincio a capire perché Cecilia ha scelto un altro".

Alessia Mancini e Cecilia Capriotti ai ferri corti. Le due naufraghe dell'Isola dei Famosi 2018, nel corso della loro permanenza nella villa che li ha ospitati prima della diretta di lunedì - hanno avuto una lite. Motivo? Cecilia Capriotti ha violato la regola del gruppo di non fumare in bagno. Alessia Mancini l'ha scoperta e redarguita, ma da in tutta risposta la showgirl marchigiana le ha detto: "Sei una cafona! Non si reagisce così urlando come se fossi una fruttivendola". Lex letterina ha mentenuto la calma, ma la sua interlocutrice ha proseguito ad attaccarla. Dopo dieci minuti di discussuione Alessia Mancini ha chiuso la discussione: “Ho molta difficoltà a parlare con te. Parli solo tu!”.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto: l'Isola dei famosi 2018 è iniziata da meno di una settimana e già sta nascendo una storia d'amore importante tra due protagonisti del reality: il numero di Spy in edicola da venerdì 26 gennaio svela che tra Francesco Monte, 29 anni, ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, e la ex "Madre Natura" di "Avanti un altro", Paola Di Benedetto, 23, è scoppiato il colpo di fulmine. Le immagini esclusive proveninti dall'Honduras e pubblicate da Spy mostrano momenti di intimità dei due naufraghi: carezze, abbracci, sguardi sdolcinati e romantici, segnali inequivocabili di due persone che si stanno innamorando l'uno dell'altra. Spy svela che l’affinità è stata immediata, fin dagli scatti fotografici fatti a Milano prima che il programma iniziasse. Il settimanale è riuscito anche a captare le parole dei protagonisti: «Ammetto che Paola ha qualcosa che mi attrae», dice Francesco Monte. «Io sull'Isola cerco l'amore», è l'obiettivo di Paola Di Benedetto. Entrambi sono single e felici di essersi incontrati. A questo punto, Francesco Monte potrà finalmente dimenticare la donna che gli ha spezzato il cuore: Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen.

Francesco Monte? Miglior naufrago della settimana (con immunità, leadership per la prima settimana, soggiorno sull’Isola dei privilegiati) e magari 'in love' con Paola di Benedetto. Stefano De Martino? Partito in quinta come inviato sull'Isola dei Famosi 2018 (“Sembri Tom Cruise in Mission Impossibile” gli ha detto Alessia Marcuzzi quando si è tuffato dall’elicottero). “Ho voglia di sporcarmi le mani e divertirmi con i naufraghi testando le prove prima di loro”, ha raccontato lunedì sera. La rivincita degli ex Rodriguez si sta compiendo. Lontani i giorni dell'addio di Cecilia (Monte) e della separazione da Belen (De Martino). Questa Isola sembra poter segnare la loro rivincita.

Francesca Cipriani sempre più star dell'Isola dei Famosi 2018. Non solo per l'attacco di panico che ha caratterizzato la diretta su Canale 5. Nei giorni in cui stava in villa, l'ex Grande Fratello non potendo andare a dormire in stanza (per motivi non chiari), la Cipriani passava le notti in cucina. Una notte, Filippo Nardi e Nadia Rinaldi sono rimasti a chiacchierare fino all’alba disturbando il sonno della stessa Cipriani che ha chiesto ai compagni di andare a letto e lasciarla riposare. "La notte l'ho passata male perché Filippo e Nadia battevano le tazze facevano rumore come fossero le 5 del pomeriggio. Uffa", ha raccontato poi sull'Isola Francesca Cipriani con un bel sorriso.

"Paola (Di Benedetto, ndr) è una bella ragazza, interessante anche dal punto di vista caratteriale". Francesco Monte non nasconde la sua attrazione verso la sexy naufraga dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex di Cecilia Rodriguez le ha anche disegnato sul braccio un rebus a luci rosse nei giorni che avevano preceduto la diretta della prima puntata su Canale 5 quando i concorrenti erano nella villa e aspettavano di andare sull'Isola vera e propria.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto, c'è feeling sull'Isola dei Famosi 2018 tra l'ex di Cecilia Rodriguez e la sexy naufraga. Il modello, leader della settimana nel reality di Canale 5, sta sull'isola del mejor e sembra avere una debolezza per la celebre Madre Natura di Ciao Darwin. Poche immagini di daytime sembrano mostrare che Francesco Monte avrebbe un debole Paola Di Benedetto (e non Bianca Atzei, come aveva ipotizzato Alessia Marcuzzi alla vigilia della partenza ufficiale dell'Isola dei Famosi 2018). “Mi piace, lei è interessante anche dal punto di vista caratteriale”, dice Monte in un confessionale a proposito di Paola Di Benedetto. “Voleva fare il simpaticone e gliel’ho concesso, ma mi piace”, racconta lei. Ridono e passano la notte vicini. “Ho già visto degli sguardi, gatta ci cova”, commenta Nadia Rinaldi. Sarà amore sull'Isola?

Francesco Monte e Stefano de Martino sono protagonisti (naufrago e inviato) all'Isola dei Famosi 2018: già, ma le loro ex, Belen e Cecilia Rodrioguez, come hanno vissuto la prima puntata del reality. A quel che sembra in modi assolutamente diversi. Andiamo a scoprire com'è andata la sera della prima dell'Isola dei Famosi 2018 per Cecilia-Belen

Stefano De Martino fa l'esordio da inviato all'Isola dei Famosi 2018 e Belen probabilmente lo stava seguendo. Indizi, non certezze. Intanto perché De Martino ha salutato il piccolo Santiago prima di buttarsi dall'elicottero e questo fa pensare che il ballerino fosse convinto che suo figlio lo stesse guardando in tv durante la diretta di Canale 5. In più Belen ha commentato su Instagram sotto una foto di Rudy Zerby: foto che ritrae Francesca Cipriani durante il suo attacco di panico nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Il commento di Belen fa intuire che sapesse quello che stava accadendo. Quindi, probabilmente lei e Santiago seguivano le evoluzioni del reality e l'esordio di Stefano De Martino. A differenza, ad esempio di quanto ha fatto Cecilia Rodriguez con Francesco Monte (vedi sotto).

Francesco Monte fa il suo esordio all'Isola dei Famosi 2018 (col botto: vince la prova di migliore della settimana) e Cecilia Rodriguez che fa? La sua ex fidanzata (che lo lasciò ufficialmente durante la diretta del Grande Fratello Vip 2) anziché restare a casa a guardare il reality di Canale 5 (che due anni fa la vide protagonista), ha preferito uscire con il suo nuovo amore, Ignazio Moser. Infatti una Instagram Story del ciclista, mostra la coppia fuori assieme ad alcuni amici anziché passare la serata davanti all'Isola dei Famosi 2018.

Francesca Cipriani superstar della nuova Isola dei Famosi 2018? Di certo la ex Grande Fratello è partita con il turbo a livello mediatico: tra la paura di tuffarsi dall’elicottero, l'attacco di panico, il passaggio sull’Isola dei pejor (riuscendo però a evitare la nomination) per lei è stata una prima puntata dal bilancio positivo. Tutto si può dire, ma non che sia passato inosservata agli occhi del pubblico social. Che infatti l'ha eletta idealmente regina dell'Isola dei Famosi 2018. Almeno sin qui. Poi, la strada verso la vittoria per Francesca Cipriani è ancora lunga. Certo è che l'opionionista di questa Isola, Daniele Bossari, parlando ad Affaritaliani.it nelle ore di vigilia aveva indicato proprio lei tra i naufraghi che lo incuriosivano di più. E se lo dice un fresco vincitore di reality...



“Qualcuno ha visto il fantasma di una donna e di un cavallo”, sull’Isola dei Famosi. Lo racconta Alessia Marcuzzi nel corso della conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5. La leggenda hondurena narra che il corpo di questa donna e di questo cavallo sono stati trovati in mare”, continua Cristina Farina di Magnolia. “La donna venne sepolta e il cavallo no. Ma loro si amavano così tanto che di notte si incontrano e cavalcano insieme sulla spiaggia”