Istat: italiani più soddisfatti del livello di vita, ma diffidenti

Istat: italiani piu' soddisfatti del livello di vita, ma diffidenti

Nei primi mesi del 2018, cresce la soddisfazione dei cittadini per le proprie condizioni di vita, che riprende a salire leggermente dopo la stasi registrata nel 2017 e torna ai livelli del 2016. Lo rileva l'Istat, secondo il quale nel 2018 gli italiani sopra i 14 anni, invitati a votare tra 1 e 10, indicano in media un livello 7 per definire le proprie condizioni di vita, contro il 6,9 del 2017. Piu' nel dettaglio il 41,4% si colloca tra 8 e 10 (era 39,6% nel 2017), il 42,3% vota tra 6 e 7 e solo il 14,7% vota sotto il 5.

Aumentano anche gli italiani piu' soddisfatti per la propria condizione economica, che passa dal 50,5% al 53%, mentre cresce il numero dei diffidenti, visto che il 77,7% ritiene che bisogna stare "molto attenti" nei confronti degli altri, mentre solo il 21% ritiene che "gran parte della gente e' meritevole di fiducia". Piu' diffidenti le donne, che solo nel 19,6% dei casi si dice aperta verso gli altri, contro il 22,5% degli uomini. Piu' in generale solo 13,1% degli italiani pensa che uno sconosciuto gli restituira' il portafoglio smarrito, mentre e' il 72,15 si fiderebbe in questi casi di un vicino di casa e l'82,8% di un agente di pubblica sicurezza. La soddisfazione per il lavoro degli italiani e' stabile, con il 76,7% degli occupati molto o abbastanza soddisfatto, una percentuale che sale al 77,6% per le donne, contro il 76,1% degli uomini.