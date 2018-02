Italian SPA Awards: Centro Tao del Park Hotel Imperial di Limone sul Garda

Il Centro Tao del Park Hotel Imperial***** di Limone sul Garda ha vinto per la seconda volta il prestigioso riconoscimento di miglior Natural Medical SPA, nel corso degli Italian SPA Awards, il premio che riconosce e valorizza la qualità delle migliori SPA italiane.

Il premio è stato consegnato a Milano, durante la BIT – your travel exhibition, confermando il grande successo della manifestazione.



Questo prestigioso riconoscimento giunge dai voti dei lettori di AreaWellness, rivista di turismo del benessere, che sono stati coinvolti anche per questa ottava edizione degli Italian SPA Awards e che hanno giudicato il Centro Tao come la struttura migliore in cui vivere una settimana di completa remise en forme.



“È un riconoscimento che ci rende felici – ha dichiarato Arianna Risatti, Responsabile del Centro Tao – perché premia il lavoro che svolgiamo da oltre trent’anni. Ogni giorno ci impegniamo per rendere i soggiorni dei nostri delle esperienze uniche. Aiutiamo loro a ritrovare l’armonia e l’equilibrio psicofisico, in modo che possano, con consapevolezza, intraprendere la via del benessere”.