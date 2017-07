Chelsea Clinton attacca Ivanka Trump: odio, veleni e gelosie tra ereditiere

Chelsea Clinton contro Ivanka Trump. La prima, 37 anni, figlia della sconfitta candidata presidente Usa Hillary e del già due volte presidente Bill Clinton, è furente contro la trentacinquenne beniamina di papà Donald. E il pomo della discordia è facile da individuare: la bionda Ivanka è comparsa accanto ai leader dei principali Paesi del mond al G20 di Amburgo. Addirittura seduta allo stesso tavolo. La foto che ritrae la figlia del presidente Donald Trump al tavolo delle trattative, twittata da una funzionaria russa, ha scatenato un putiferio mediatico. Angela Merkel ha sottolineato l'evidenza del fatto che Ivanka lavori alla Casa Bianca, giudicandolo fra le righe un fatto inopportuno, mentre papà Donald ha ribattuto: "Quando sono uscito dalla sala della conferenza... ho chiesto a Ivanka di sedersi. È del tutto normale e Angela è d'accordo".

Ed è qui che è intervenuta la giovane Chelsea con un tweet di fuoco rivolto allo stesso Trump: "Buongiorno signor Presidente, mia madre e mio padre non me lo avrebbero mai chiesto. Lei stava forse svendendo il nostro Paese?".

Prima amiche poi separate dalla campagna elettorale dei genitori, ora le due ereditiere presidenziali sembrano finte ai ferri corti. E c'è chi giura che Chelsea sia risentita del fatto che, quando era la first daughter d'America, tutti i riflettori del mondo fossero puntati su di lei per sottolineare la sua scarsa avvenenza mentre Ivanka sia una sorta di idolo delle folle, contesa da media e dagli stilisti più quotati che la vorrebbero come testimonial d'eccezione. Ma adesso Chelsea, da adolescente sgraziata e goffa, si è trasformata in un'affascinante giovane donna e, a quanto dicono le malelingue, non ha intenzione di farne passare una alla bionda e più fortunata Ivanka, che per ora fa finta di niente. La catfight tra le figlie d'oro è appena all'inizio, ne vedremo senz'altro delle belle.