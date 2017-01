Ivanka Trump "come Maria Antonietta". E Melania Trump mangia diamanti. E' caos

Melania Trump, la foto dello scandalo: eccola mentre mangia diamanti. E' caos

Mentre negli Stati Uniti è caos contro il decreto di Trump che blocca tutti gli arrivi da 7 paesi islamici, un'altra polemica divampa sulla figlia Ivanka, che ha postato su Twitter e Instagram una foto di lei con il marito Jared Kushner, consigliere del presidente. I due posano in abito da sera prima di andare a un ricevimento. E subito sono partite ironie e polemiche ricordando la famosa frase di Maria Antonietta d'Asburgo durante le proteste a Parigi alla vigilia della rivoluzione francese: "Se hanno fame, mangino brioche". Una coppia vista quindi assolutamente fuori dalla realtà.

Ivanka e la mano del marito sul lato B

Non solo. In molti hanno associato l'abito argentato di Ivanka alle coperte argentate date ai profughi. E non è sfuggita la mano del marito, visibile nello specchio, ben posizionata sul lato B di Ivanka...