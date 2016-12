Ivanka Trump costretta a scendere dall'aereo. Ecco perché

Ivanka Trump, figlia del presidente eletto Donald Trump, e' stata insultata da un passeggero su volo low cost della JetBlue in partenza da New York per le Hawaii. Lo riporta il sito di gossip Tmz che ha anche postato una foto della bella 35enne seduta in aereo.



"Tuo padre guida il Paese", le avrebbe urlato un passeggero. Ivanka era accompagnata dai tre figli e dal marito, Jared Kushner. "Perche' e' sul nostro volo? Dovrebbe volare su un volo privato", ha insistito l'uomo prima di essere costretto a lasciare il velivolo dal personale di bordo. Ivanka avrebbe cercato di ignorare le molestie verbali, distraendo i figli con dei colori. Il "molestatore" ha accusato la compagnia aerea di averlo fatto scendere per il semplice fatto di aver espresso la sua opinione. "Se l'equipaggio ritiene che un passeggero sta causando problemi sul velivolo, il passeggero viene accompagnato all'uscita, soprattutto se l'equipaggio ritiene che la situazione possa subire un'escalation durante il volo", e' stato il commento della JetBlue in una nota.



Per evitare altri incidenti, anche Ivanka Trump e famiglia, scortati dai servizi segreti, sono stati fatti scendere: hanno proseguito il viaggio su un jet privato