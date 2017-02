Ivanka Trump, Kate Middleton e... Tutte pazze per Justin Trudeau

Justin Trudeau nuovo sex symbol. Nessuna donna sembra resistere al suo fascino. A farlo notare è stato il web che ha sottolineato lo sguardo della figlia di Trump al meeting tenutosi di recente negli Stati Uniti. Da lì sono nati numerosi meme che prendono in giro lo sguardo sognante di Ivanka Trump, ipotizzando un suo possibile innamoramento nei confronti del primo ministro canadese Justin Trudeau. Non solo. La Rete ha fatto notare anche lo sguardo fatto sia da Kate Middleton che da Emma Watson... Di fronte a Justin Trudeau "nessuna è salva", ha scritto il Daily Mail.

Trump: e Trudeau a incontro con imprenditrici, anche Ivanka Trump



Il presidente Donald Trump e il primo ministro canadese Justin Trudeau hanno partecipato insieme ad una tavola rotonda con delle imprenditrici, compresa la figlia del presidente americano, Ivanka Trump, seduta al fianco all'ospite d'onore, Trudeau. "Sicuramente abbiamo qui donne forti", ha esordito Trump. "E' un grande onore avervi qui - ha aggiunto - riconosco il vostro successo". Trudeau, parlando sia in inglese e sia in francese, si e' detto felice di essere con donne affermate", indicando che sostenerle "non significa solo fare la cosa giusta ma e' una leva per il successo".