J Balvin, Sfera Ebbasta, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno al Mamacita Festival

Ieri si è tenuto il MAMACITA FESTIVAL, il brand leader dell’intrattenimento notturno del nostro Paese, che è stato anche Opening Act ufficiale ai concerti di artisti di fama globale come Daddy Yankee, Ozuna, Bad Bunny e Justin Bieber.

Quella andato in scena all’Ippodromo Snai San Siro di Milano dalle ore 16:00 è stato uno show che molto racconta delle tendenze musicali dei nostri giorni e , soprattutto, delle nuove generazioni.

Infatti a susseguirsi sul palco in una cornice musicale che ha spaziato dal trap alla Latin dance music o alla cosiddetta “musica commerciale” vi sono stati artisti che, in questi anni, sono diventati veri protagonisti della scena musicale italiana.

L’evento è stato inaugurato dal dj set dalla Didy ha aperto le danze anticipando quelli che poi sono stati i veri headliner della serata, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Sfera Ebbasta.

SFERA EBBASTA è la rapstar della scena musicale odierna, il primo artista italiano ad aver conquistato il record di plays streaming del mondo su Spotify. Il 19 gennaio 2018 ha pubblicato “Rockstar”, secondo album in studio, già certificato quadruplo disco di platino, nonché album più venduto in Italia nel 2018, presente nelle classifiche di molti paesi europei. Da venerdì è disponibile ‘Calipso’, singolo dei produttori Charlie Charles e Dardust, che, insieme alla partecipazione di Sfera Ebbasta, vede il coinvolgimento di Mahmood e Fabri Fibra.

ELETTRA LAMBORGHINI. Dapprima nota per aver preso parte a produzioni internazionali targate MTV, decide di dedicarsi alla musica e nel febbraio 2018 pubblica il singolo in lingua spagnola ‘Pem Pem’, esplosivo brano certificato doppio disco di platino con quasi 100 milioni di views su YouTube, seguito da ‘Mala’. I due grandi successi trasformano definitivamente Elettra Lamborghini da espansiva ereditiera a vera star del raeggeton, tanto da diventare una dei nuovi coach del talent musicale The Voice of Italy.

GUÉ PEQUENO, artista chiave nella storia del rap italiano, originariamente parte dei Club Dogo. Parallelamente l’artista sperimenta la carriera solista e pubblica cinque album, tra cui “Sinatra” uscito a settembre 2018 per la BHMG, certificato disco di platino e ben accolto da critica e pubblico. Il disco è ricco di featuring che spaziano dalla vecchia scuola di Noyz Narcos, Luchè e Marracash, al rap autoriale di Frah Quintale (con cui firma ‘2%’, uno dei brani più apprezzati del disco), fino alle nuove star della trap, come Sfera Ebbasta, Capo Plaza e Dark Polo Gang. Il progetto è cofirmato da Charlie Charles, il quale si è occupato di dirigere la produzione dell’intera release, e contiene il celebre singolo ‘Bling Bling (Oro)’ con il campionamento di Mango.

I tre si sono esibiti a fianco di J BALVIN, l’artista colombiano che ha scalato le classifiche mondiali,che ha portato sul palco uno show davvero incredibile. Oltre alla recente partecipazione al Coachella come headliner del festival californiano, J Balvin ha già vinto tre Latin Grammy, i suoi video su YouTube superano gli 11 miliardi e mezzo di views e, per il terzo anno consecutivo, è stato nominato artista dell’anno per il Premio Lo Nuestro di Univision, unico cantante ad avere questo primato in 30 anni di storia dell’award.

Un mix esplosivo di Hip-Hop & Trap, Reggaeton, R'n'B: questo è il collettivo MAMACITA e questi sono anche gli ingredienti del nuovo singolo “Nena”, in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 14 giugno.

Il nuovo travolgente singolo vede la collaborazione di Didye Roy Paci, che si alternano sapientemente sull’incalzante beat.