Jeckerson, a Commerciale Campana la produzione e distribuzione di calzature

Jeckerson, amplia la propria offerta lifestyle estendendo il portafoglio licenze affidando a Commerciale Campana la licenza produttiva e distributiva a livello internazionale per le proprie calzature uomo e donna. Un accordo con una durata di 5 anni che entra già nell’operatività con la collezione Fall Winter 2018-19.

Le due aziende, vicine per valori, sono state in grado di trovare un giusto equilibrio fra lo spirito di innovazione ed il rispetto per la tradizione. “Abbiamo deciso di accelerare i nostri programmi di crescita puntando oggi sulla calzatura non più solo come completamento di stile bensì come nuovo business per affermare il brand anche a livello europeo” ha commentato Gian Maria Argentini, AD di Jeckerson “Abbiamo scelto di farlo ampliando la nostra collaborazione con Commerciale Campana perché riteniamo sia un partner internazionale, in grado di garantire nell’importante segmento delle calzature un altissimo livello qualitativo sia sul prodotto che a livello distributivo.”

Ha commentato inoltre Gaetano Limongello, AD di Commerciale Campana: “Considero questo connubio la base per portare sul mercato un progetto di calzature che coniughi i valori del Brand Jeckerson con la nostra realtà innovativa per trovare la giusta sintonia con i tanti mercati che cercano il made in Italy di qualità, però con un prezzo accessibile.”

La collezione, che ha esordito in occasione del Micam si compone di modelli da uomo e da donna che saranno disponibili per la Fall Winter 2018-2019. Tutte le linee saranno vendute nello specifico canale calzature, nei negozi monomarca Jeckerson e in selezionati negozi di abbigliamento. Prezzi a partire da 140 euro