Jil Sander, Axel Keller è il nuovo CEO

Nuovo cambio in Jil Sander. Alla guida della griffe arriva infatti Axel Keller dopo che Alessandra Bettari ha lsciato il ruolo di ceo per assumere la Vice Presidenza di Onward Luxury Group (OLG), la filiale europea della controllante.

Keller era arrivato in Jil Sander lo scorso febbraio per ricoprire il ruolo di direttore commerciale, la stessa carica che il manager aveva rivestito per 15 anni in Balenciaga. Si tratta del terzo cambio alla guida del marchio tedesco in tre anni: fino al 2015, infatti, era stato CEO Alessandro Cremonesi.