Jodie Foster: "Donne che non siano state molestate? Non ne conosco"

Jodie Foster, che ha appena diretto un episodio della quarta, attesissima, stagione di Black Mirror, interviene sul tema delle molestie sessuali in un'intervista al quotidiano Le Figaro: "Le molestie sono un grosso problema, fanno parte di un lungo processo e di una lunga storia di predominazione maschile. Non voglio coprire il caso Weinstein: non lo conosco, l'ho solo incrociato a qualche festa. Che riflessioni mi ispira questa vicenda? Non sono le donne che devono cambiare, ma la cultura, la società, gli uomini. La mia esperienza nel mondo del cinema è stata buona, ma di donne che non siano state molestate non ne conosco. Certo, ci sono molestie esercitate in modo più sottile e altre in modo più palese. C'è questo silenzio delle donne che provano vergogna o di quelle che negano la sessualizzazione della loro vita, per superare lo choc e sopravvivere. Ecco, la storia di un "maiale" in una suite d'hotel non spetta a me giudicarla, ma trovo importante che nascano conversaizoni e dibattiti attorno a queste storie di donne brillanti e creative, storie che raccontano non la vita di una vittima, ma la vita di una donna".