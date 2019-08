Jova Beach Party, salta la data di Vasto. Il cantante: "Dinamiche assurde"

"Il concerto a Vasto non si farà", così Maurizio Salvadori, amministratore delegato Trident e organizzatore da trent'anni dei concerti di Jovanotti, uscito dal comitato per la sicurezza che si appena concluso presso la Prefettura di Chieti.

Immediata la risposta di Jovanotti sui canali social: "La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato un’occasione di festa, gioia ed opportunità di sviluppo di un territorio in scontro di forze locali in 'bagarre'", ha scritto Jovanotti, "chi alla fine ha 'vinto' ottenendo la cancellazione combatte una sua personale battaglia politica locale in affannosa ricerca di visibilità a buon mercato che evidentemente una cosa grande e bella come Jova Beach Party offre. Non ci sono ragioni oggettive, le centinaia di documenti prodotti non sono stati esaminati e nessun riscontro è stato dato alle migliaia di testimonianze relative alle 9 tappe già fatte. Non sono mai state interpellate le prefetture che si sono complimentate con noi per il lavoro svolto fino ad ora"

Il concerto si sarebbe dovuto tenere il 17 agosto sulla spiaggia di Vasto Marina, ma per il prefetto di Chieti Giacomo Barbato permangono le criticità sulla sicurezza e sulla paventata chiusura della Statale 16.