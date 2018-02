Jovanotti, per il look sceglie Valentino

Foto Facebook

Jovanotti ha indossato solo capi della Maison Valentino, disegnati per lui da Pierpaolo Piccioli in vista del suo tour "Lorenzo nei palazzetti 2018". "Fantasticare è il verbo, che più di altri, accumuna me e Lorenzo - spiega Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo Valentino -. L’immaginazione è una caratteristica di entrambi ed è per questo, che lavorare insieme è sempre stimolante: un’audace impresa creativa. Pezzi riconoscibili perché fanno parte del guardaroba di ognuno, ma resi unici ed interscambiabili, immaginati e realizzati in maniera più fantastica. L’idea è stata quella di ricreare qualcosa di conosciuto ma rivisto in maniera estremamente personale, più libero e arricchito da una nuova prospettiva. Lavorare con Lorenzo è uno stimolo continuo, io sono legato alla sua musica, alla sua visione e autenticità. Condividendo lo stesso senso di libertà, anche questa volta, ci siamo ritrovati ad esplorare un mondo conosciuto ma guardandolo con occhi e spirito diversi".