Julia Roberts per Calzedonia. L'attrice protagonista di un nuovo video

“Le calze di Julia”. Questo il modo in cui le consumatrici di tutto il mondo indentificano i prodotti Calzedonia, così forte è il legame tra la celebre star di Hollywood e il marchio italiano di legswear. Anche quest’anno Julia ritorna con un nuovo episodio, sempre ambientato nell’ormai familiare negozio Calzedonia dove trascorre momenti magici e di divertimento. Questa volta, l’attrice spenderà un’intera notte nello store, circondata dalle sue amate calze ed entusiasta di provare tutti i modelli. Questo ultimo episodio è stato diretto da Alex Richanbach, giovane talento di Hollywood, insieme a Daniel Moder, Direttore della fotografia. In aggiunta a questo progetto con Calzedonia, Julia Roberts ha intrapreso una nuova avventura, che non consiste nello stare sul grande schermo – dove lei è solita essere – ma per la prima volta in assoluto sarà parte del cast di una famosa serie TV mondiale. La vedremo infatti nel decimo episodio di “Homecoming”, un thriller psicologico in esclusiva sulla piattaforma Amazon a partire da Novembre 2018. Come sempre quest’attrice rimane una grande star, capace di adattare il suo talento a differenti ruoli, riconosciuta da tutte le generazioni. Amata da tutti, donne e uomini, è ancora una volta il volto della donna Calzedonia: energica, positiva e sempre unica.